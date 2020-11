Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Un spécialiste iranien du nucléaire assassiné près de Téhéran Reuters • 27/11/2020 à 16:34









(Actualisé avec décès de Mohsen Fakhrizadeh à l'hôpital) DUBAI, 27 novembre (Reuters) - Le scientifique iranien Mohsen Fakhrizadeh, que les puissances occidentales soupçonnent d'avoir dirigé des recherches destinées à doter la République islamique de l'arme atomique, a été assassiné vendredi dans les faubourgs de Téhéran, annonce la presse publique. Le chercheur, blessé par balles au volant de sa voiture, a succombé à l'hôpital, précise-t-elle, citant un communiqué de l'armée iranienne. "L'équipe médicale n'a malheureusement pas réussi à le ranimer et ce dirigeant et scientifique a accédé il y a quelques minutes au statut de martyr après des années d'efforts et de lutte", dit l'état-major. Mohsen Fakhrizadeh est l'unique scientifique iranien nommément désigné dans "l'évaluation finale" sur le programme nucléaire iranien que l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) a remis en 2015. "Les informations dont disposait l'Agence avant novembre 2011 indiquaient que l'Iran avait pris, grâce à un certain nombre de structures de gestion différentes et évolutives, des dispositions pour que soient entreprises des activités à l'appui d'une dimension militaire possible de son programme nucléaire", écrit-elle dans ce rapport. "Les informations indiquaient que les activités avaient commencé à la fin des années 1980 au sein de départements du Centre de recherche en physique (CRP) et avaient ensuite été concentrées, au début des années 2000, sous la direction de Mohsen Fakhrizadeh, dans des projets du plan AMAD." Le gouvernement israélien considère que le plan AMAD, abandonné en 2003, avait effectivement pour but d'acquérir l'arme atomique et dit s'être procuré une grande partie des "archives" nucléaires iraniennes à ce sujet. "Souvenez-vous de ce nom, Fakhrizadeh", a déclaré le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu dans le discours prononcé en 2018 au cours duquel il a révélé l'existence de ces documents. Malgré l'arrêt du plan AMAD, Mohsen Fakhrizadeh a continué à travailler à des "projets spéciaux" pour le compte du ministère iranien de la Défense, a-t-il ajouté. (Rédaction de Dubaï avec François Murphy à Vienne, version française Jean-Philippe Lefief, édité par Jean-Michel Bélot)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.