Un ROE en baisse sensible pour Scor au 2e trimestre

Scor dévoile un résultat net ajusté en baisse de 16,4% à 188 MEUR (soit 1,05 EUR par action) au titre du 2e trimestre 2026, soit un rendement annualisé des capitaux propres (ROE) ajusté de 18%, à comparer à 22,6% sur la même période de 2025.

En P&C, le ratio combiné ressort à 79,5%, avec un ratio de sinistralité lié aux catastrophes naturelles de 2,9%, reflet d'une faible sinistralité au cours du trimestre. Cette performance intègre la faible sinistralité, tant attritionnelle que liée aux catastrophes naturelles, ainsi que l'augmentation de la prudence.

En L&H, le résultat des activités d'assurance s'établit à 49 MEUR, impacté par un écart d'expérience négatif lié au résultat d'un arbitrage. En Investissements, enfin, Scor affirme bénéficier de taux de réinvestissement élevés et afficher un taux de rendement courant de 3,6%.

Le ratio de solvabilité du groupe de réassurance est estimé à 220% à la fin du 2e trimestre 2026, en hausse de 5 points de pourcentage par rapport au 31 décembre 2025, un niveau soutenu par la génération de capital opérationnel de ses lignes de métier.

"Dans l'ensemble, ces résultats démontrent la robustesse de notre modèle opérationnel et notre capacité à maintenir une performance de qualité malgré l'évolution des conditions de marché", commente le directeur général Thierry Léger, qui "aborde le 2e semestre fort de fondamentaux robustes".