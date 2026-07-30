Un responsable de la FAA qui a dirigé la réponse à une collision mortelle quitte ses fonctions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Plus de détails) par David Shepardson

Le responsable qui a dirigé la réponse de l'Administration fédérale de l'aviation (FAA) à la collision mortelle survenue en janvier 2025 entre un hélicoptère de l'armée et un avion de ligne régional d'American Airlines

AAL.O , qui a coûté la vie à 67 personnes près de l'aéroport national Reagan de Washington, quittera ses fonctions la semaine prochaine.

L'administrateur adjoint de la FAA, Chris Rocheleau, qui avait été nommé administrateur par intérim quelques jours avant l'accident mortel, a annoncé à ses collaborateurs dans un e-mail consulté par Reuters qu'il quittait l'agence pour saisir une nouvelle opportunité.

Le directeur juridique de la FAA, Liam McKenna, assurera l’intérim au poste d’administrateur adjoint.

Le Bureau national de la sécurité des transports (NTSB) a conclu que la collision avait été causée par la décision de la FAA d’autoriser les hélicoptères à voler à proximité de l’aéroport sans mesures de sécurité visant à les séparer des avions, ainsi que par son manquement à l’obligation d’examiner les données et de donner suite aux recommandations visant à éloigner le trafic d’hélicoptères de l’aéroport.

M. Rocheleau, qui a occupé le poste de directeur par intérim de la FAA jusqu’en juillet et a continué à superviser les questions de sécurité en tant qu’administrateur adjoint, a reconnu que ces données étaient préoccupantes, déclarant au Congrès l’année dernière: « Il est clair que quelque chose a échappé à notre attention. »

Le NTSB a indiqué l’année dernière que depuis 2021, plus de 15.200 incidents avaient été recensés à l’aéroport Reagan entre des avions commerciaux et des hélicoptères, avec une distance de séparation latérale inférieure à 1 mille nautique et une séparation verticale inférieure à 400 pieds.

La FAA a procédé à un certain nombre de changements depuis la collision, notamment la révision des routes des hélicoptères dans plusieurs aéroports, et a suspendu en mars le recours à la séparation visuelle entre avions et hélicoptères à proximité des grands aéroports.

L’année dernière, la FAA a interdit à l’armée d’effectuer des vols en hélicoptère autour du Pentagone après un incident évité de justesse en mai 2025, qui avait contraint deux avions civils à interrompre leur atterrissage.

En janvier, la FAA a annoncé une restructuration et créé un nouveau bureau de surveillance de la sécurité afin de regrouper les fonctions de cinq unités différentes.

Dans le cadre de cette restructuration, la FAA met en place un système de gestion de la sécurité et déploie un processus de gestion des risques de sécurité à l’échelle de l’agence.