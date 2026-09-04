Un responsable américain affirme que trois agences d'évaluation du crédit pratiquent depuis trop longtemps des tarifs excessifs

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Bill Pulte, directeur américain du logement fédéral, a déclaré jeudi que les agences d'évaluation du crédit Equifax EFX.N , Experian EXPN.L et TransUnion TRU.N pratiquaient depuis longtemps des tarifs excessifs aux Américains.

« Equifax, Experian et TransUnion facturent des frais excessifs aux Américains depuis bien trop longtemps. Cela va bientôt prendre fin. Nous envisageons sérieusement une fusion entre deux de ces agences, ainsi que des solutions plus efficaces (SAFER et SOUNDER) », a-t-il écrit dans un message publié sur X.