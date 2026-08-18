Un relèvement chez BofA galvanise EDP

L'action EDP (Energias de Portugal) gagne 3,2% à 4,66 EUR à Lisbonne, soutenue par des propos de Bank of America (BofA), qui fait part d'un double relèvement de sa recommandation à "achat" sur le titre du groupe énergétique portugais spécialisé dans la production et la distribution d'électricité.

La banque américaine explique voir un potentiel de hausse pour les objectifs à l'horizon 2028, après déjà deux relèvements concernant 2026 au cours de cette année. Ses propres estimations s'établissent 200 MEUR au-dessus de l'objectif et du consensus pour le bénéfice net, soit un écart significatif de 15%.

Cependant, BofA indique maintenir une opinion "sous-performance" sur EDPR (EDP Renováveis), sa filiale spécialisée dans les énergies renouvelables, expliquant "avoir des difficultés avec la valorisation, malgré de meilleures prévisions". L'action EDPR grappille de son côté 0,5% à moins de 13,7 EUR.