Les valeurs à suivre à Paris et en Europe

* RENAULT RENA.PA a annoncé lundi soir la nomination de Carine Damois au poste de directrice financière du groupe, succédant à Duncan Minto.

* L'ORÉAL OREP.PA a fait appel à des conseillers en restructuration afin d'étudier les options face aux risques juridiques accrus aux États-Unis liés à l'utilisation du talc et d'autres ingrédients chimiques dans certains de ses produits cosmétiques, a rapporté lundi le Wall Street Journal, qui cite des sources.

* ALSTOM ALSO.PA a annoncé mardi avoir conclu un accord avec le groupe vietnamien Vingroup portant sur la conception, la fabrication et la fourniture d'un maximum de 83 rames Metropolis.

* SCHNEIDER ELECTRIC SCHN.PA - JP Morgan a abaissé sa recommandation à "neutre" contre "surpondérer".

* SABADELL SABE.MC - La banque française BPCE a acquis une participation d'environ 7% dans la banque espagnole, avec l'intention de devenir un actionnaire à long terme, ont annoncé mardi les deux établissements.

* INFORMA INF.L - La société britannique d'événementiels a annoncé mardi qu'elle allait acquérir Clarion, spécialiste des événements B2B, pour 2,24 milliards de livres sterling (2,64 milliards d'euros) et scinder sa branche d'édition universitaire, Taylor & Francis.

* CLARKSON CKN.L , le plus grand prestataire mondial de services de transport maritime, a annoncé mardi des prévisions de bénéfice annuel sous-jacent avant impôts supérieures aux attentes du marché, grâce à la hausse des taux de fret dans un contexte géopolitique tendu.

* APERAM APAM.AS a confirmé mardi ses perspectives pour le troisième trimestre.

* HENSOLDT HAGG.DE - Jefferies a relevé sa recommandation à "acheter" contre "conserver", estimant que les inquiétudes croissantes concernant les attaques hybrides et la sécurité dans les pays baltes devraient soutenir la demande pour le portefeuille de radars et de systèmes de guerre électronique de la société.

(Rédigé par Coralie Lamarque et Diana Mandia)