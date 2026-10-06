L'Europe vue en légère hausse, l'obligataire et l'euro toujours sous pression

La bourse Euronext, située dans le quartier d'affaires de La Défense à Paris

par Diana Mandia

Les principales Bourses européennes sont attendues en légère hausse mardi à l'ouverture, le CAC 40 de ‌Paris devant rebondir après avoir sous-performé la veille par rapport à ses principaux homologues, dans un contexte marqué par les craintes budgétaires et les difficultés de l'euro.

D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien ​pourrait gagner 0,3% à l'ouverture.

Les contrats à terme signalent une hausse de 0,28% pour le Dax à Francfort, de 0,35% pour le FTSE à Londres et de 0,3% pour le Stoxx 600.

Les marchés d'actions semblent prêts à retrouver un peu de dynamisme, portés par les gains du secteur technologique à Wall Street lundi et par la stabilisation des cours du pétrole, même si de nombreux facteurs susceptibles d'entraver la reprise persistent en ​arrière-plan.

Les rendements obligataires se maintiennent à des niveaux proches de leurs plus hauts niveaux depuis plusieurs décennies et ont même atteint de nouveaux sommets aux États-Unis lundi, après qu'une enquête a révélé que l'indice mesurant les prix payés par les entreprises du secteur des services pour leurs ​intrants avait grimpé en flèche pour atteindre son plus haut niveau depuis plus de quatre ans.

Dans la ⁠zone euro, de sérieux doutes persistent quant au chemin budgétaire de la France, deuxième économie du bloc, et l'OAT et l'euro, qui se situe près de ses plus bas niveaux depuis 17 ‌mois face au dollar, en subissent les conséquences.

Le gouverneur de la Banque de France (BdF), Emmanuel Moulin, a déclaré lundi dans un entretien au Financial Times que la France risquait d'être "étranglée par les taux d'intérêt" en l'absence de mesures pour assainir ses finances publiques.

"Ce que l'on observe sur les marchés obligataires a évidemment un impact sur l'euro, ​mais cela se répercute également sur le marché d'actions en raison des répercussions ‌que cela pourrait avoir sur les résultats des entreprises", a déclaré Kathleen Brooks, directrice de recherche chez XTB.

Si l'inflation liée au conflit du Moyen-Orient ⁠reste une préoccupation majeure pour les investisseurs, certains messages et données publiés ces derniers jours ont conduit les marchés à revoir à la baisse leurs anticipations concernant les hausses des taux d'intérêt tant aux États-Unis qu'en Europe.

La flambée des prix de l'énergie, la hausse des rendements des obligations d'État et la réduction du soutien budgétaire sont autant de facteurs qui freinent la croissance économique et qui pourraient limiter la portée du resserrement ⁠monétaire mis en oeuvre par la Banque ‌centrale européenne (BCE), a dit lundi le chef économiste de l'institut monétaire, Philip Lane.

L'augmentation des exportations de brut en provenance du Moyen-Orient et la libération par les pays du ⁠G7 de 100 millions de barils de leurs réserves stratégiques contribuent également à stabiliser les prix du pétrole et à calmer quelque peu les craintes inflationnistes.

LES VALEURS À SUIVRE : [L8N45R1HU]

À WALL STREET

La Bourse de New York a ‌fini en hausse lundi, emmenée par le Nasdaq, qui a touché un record alors que les investisseurs se concentraient sur une baisse des cours du pétrole dans l'attente des résultats ⁠trimestriels des entreprises.

L'indice Dow Jones a gagné 0,18%, le Standard & Poor's 500, plus large, a pris 0,66%, et le Nasdaq Composite a avancé de ⁠son côté de 1,05%.

Aux valeurs, Nvidia a terminé en ‌hausse de 2,1%, atteignant un record à la clôture et portant sa capitalisation boursière à 5.760 milliards de dollars.

EN ASIE

L'indice Nikkei de la Bourse de Tokyo avance de 1,14%, dans le sillage de Wall Street ​la veille.

La Banque du Japon (BoJ) pourrait par ailleurs indiquer ce mois-ci que l'inflation sous-jacente a globalement atteint l'objectif de ‌2%, ont déclaré trois sources proches de ses réflexions, soulignant ainsi sa volonté de relever à nouveau ses taux d'intérêt dans les mois à venir.

Les Bourses de Chine continentale sont fermées jusqu'au 7 octobre à l'occasion des vacances de la Fête ​nationale.

La Bourse de Hong Kong gagne 0,75%.

TAUX / CHANGES

Le rendement des Treasuries à dix ans avance légèrement pour s'établir à 5,3154% après avoir touché la veille un pic depuis 2002, à 5,3493% . Le deux ans s'affiche en petite baisse à 4,8268%.

Sur le marché des changes, le dollar grappille 0,02% face à un panier de devises de référence, tandis que l'euro perd 0,05% à 1,1215 dollar, après avoir atteint lors de la ⁠séance précédente son plus bas niveau depuis mai 2025.

"Nous sommes plutôt pessimistes concernant l'euro. Nous pensons qu'il va descendre en dessous de 1,10 dollar", a déclaré Joseph Capurso, stratège à la Commonwealth Bank of Australia.

"Nous ne sommes pas surpris de constater cette faiblesse (...) Pour que l'euro remonte, il faudrait une forte baisse des cours du pétrole (...) ou une forte hausse des anticipations concernant un resserrement de la politique monétaire européenne. Une autre possibilité serait que les pays européens commencent à se mobiliser pour maîtriser leur déficit budgétaire, même si je pense qu'il n'y a aucune chance que cela se produise de sitôt", a-t-il ajouté.

PÉTROLE

Le Brent grappille 0,38% à 100,70 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) prend 0,26% à 89,66 dollars.

PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 6 OCTOBRE :

PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT

DE 06h00 Commandes industrielles (sur août -1,0% +2,5%

un mois)

FR 06h45 Déficit budgétaire août n.d. 145,91

mds

Production industrielle (sur août +0,2% -0,4%

un mois)

EZ 09h00 Ventes au détail août

- sur un mois +0,2% -0,6%

- ​sur un an +1,0% +0,6%

(Rédigé par Diana Mandia, édité par Benoit Van Overstraeten)