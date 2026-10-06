BPCE acquiert 7% de la banque espagnole Banco Sabadell

( AFP / MARTIN LELIEVRE )

Le groupe bancaire français BPCE a annoncé mardi l'acquisition d'une participation de 7% dans la quatrième banque espagnole Banco Sabadell, quelques mois après avoir acheté la banque portugaise novobanco.

BPCE et Sabadell soulignent le "caractère amical" de cette prise de participation qui marque une "étape supplémentaire" dans l'ambition de BPCE de "développer et diversifier sa présence en Europe", a souligné Nicolas Namias, le président du directoire, dans un communiqué commun aux deux banques.

Le groupe bancaire français "n'a pas l'intention de porter sa participation dans le capital de Sabadell au-delà de 9,9%", indique-t-il. L'intention des deux banques est d'explorer des "coopérations stratégiques", notamment dans les domaines de la banque de financement et d'investissement, du crédit-bail, du crédit à la consommation et des activités transfrontalières.

Des discussions, que les parties souhaitent conclure début 2027, viseront à identifier les domaines dans lesquels une coopération pourrait soutenir le développement de Sabadell en Espagne, tout en renforçant davantage l'ancrage européen de BPCE, selon le texte.

Le groupe avait fait du développement européen une "priorité stratégique" dans son plan pour 2030 et a finalisé le 30 avril l'acquisition pour 6,7 milliards de la banque portugaise novobanco.