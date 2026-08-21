Un rebond difficile en Europe, entre indices PMI et rendements US

À la suite de leur mouvement de consolidation des derniers jours, les Bourses européennes tentent péniblement de se redresser ce vendredi, partagées entre des indices PMI rassurants parus dans la matinée sur le Vieux Continent et des tensions préoccupantes sur les marchés obligataires américains.

Un peu avant midi, l'Euro Stoxx 50 affiche un gain limité de 0,2%, tout comme le DAX de Francfort, tandis que le CAC 40 marque le pas à Paris, à 8 454 points, de même que le FTSE de Londres, et alors que le SMI de Zurich perd 0,6%.

Les indices PMI en Europe rassurent...

L'indice PMI flash composite S&P Global de l'activité globale de la zone euro s'est redressé de 52,0 en juillet à 52,1 en août, signalant ainsi une 2e hausse mensuelle consécutive de l'activité du secteur privé de la région et traduisant son taux de croissance le plus élevé depuis novembre dernier.

L'amélioration de l'indice global reflète une accélération de la croissance de la production manufacturière, laquelle a affiché un rythme soutenu, le plus fort depuis quatre ans et demi. L'activité du secteur des services de la zone euro n'a, quant à elle, que légèrement augmenté.

"Le maintien de la hausse de l'activité en août laisse présager une croissance robuste d'environ 0,3% du PIB de la zone euro au 3e trimestre", commente Chris Williamson, chief business economist chez S&P Global Market Intelligence.

L'activité dans le secteur privé au Royaume-Uni a également accéléré, selon l'indice composite PMI flash S&P Global/CIPS, qui a grimpé à 52,5 ce mois-ci, contre 52,2 en juillet, à la faveur du dynamisme du secteur britannique des services.

"Il est clair, cependant, que la situation au Moyen-Orient et les incertitudes sur la politique nationale continuent de peser lourdement", tempère Chris Williamson, pour qui "le plus inquiétant, c'est que la pression sur les coûts ne se relâche pas".

...mais les rendements obligataires américains inquiètent

Malgré ces indices PMI plutôt rassurants, le moral des investisseurs peine à se redresser, miné notamment par l'absence de signes d'apaisement au Moyen-Orient et par la pression des rendements longs américains, qui évoluent toujours à des plus hauts de près de 20 ans.

"Le Trésor américain a émis il y a quelques jours des obligations à 10 ans au taux de 4,68%, soit le plus haut niveau en 25 ans", rappellent ce matin les équipes d'Edmond de Rothschild, constatant ainsi que les investisseurs réclament un rendement plus élevé pour détenir de la dette américaine.

"S'agissant de l'emprunt de référence à 10 ans, le niveau de 5% n'est désormais plus très loin, ce qui pourrait avoir comme conséquence de relever le coût du capital de tous les projets d'investissement, y compris dans l'intelligence artificielle", prévient le gestionnaire d'actifs.

Dans l'actualité des valeurs...

Thales (-1,6%) fait figure de lanterne rouge à Paris, alors que le groupe de défense a réalisé, le 20 août, une émission obligataire en deux tranches pour un montant total de 1 MdEUR, destinée au financement du projet d'acquisition d'Exail Technologies annoncé le 6 juillet dernier.

Renault cède 0,8% et figure également dans le bas du classement du CAC 40, pénalisé par une dégradation de Barclays de "surpondérer" à "pondération neutre", la banque britannique s'inquiétant d'une forte concurrence en Europe, susceptible d'imposer au constructeur de réaliser des économies.

Toujours à Paris, Société Générale recule de 1,2%, tandis que KBW dégrade son opinion sur le titre de "performance de marché" à "sous-performance", considérant notamment que "la valorisation relative et la trajectoire des catalyseurs ne sont plus aussi attractives".

Ailleurs en Europe, Banca Monte dei Paschi di Siena (MPS) se stabilise à Milan, alors que son conseil d'administration a décidé de lancer deux offres publiques sur Banco BPM (-0,6%) et Banca Generali (-2,1%), dans le but de donner naissance à un "nouveau champion italien" du secteur bancaire.

International Airlines Group (IAG) gagne 0,8% à Londres, aidé par des propos de RBC, qui relève son objectif de cours de 465 à 500 pence, estimant l'action de la maison mère de British Airways et Iberia "sous-évaluée par rapport à ses performances et à son potentiel".