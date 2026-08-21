Paris sur la météo, les guerres, la politique ou le cours du bitcoin... Polymarket conteste son interdiction en France

La plateforme de prédictions fondée en 2020 est accusée à travers plusieurs pays de créer des motivations suspectes, allant du délit d'initiés jusqu'à la tentation de mettre le feu pour gagner des paris.

( AFP / MARTIN LELIEVRE )

Une icone du "far West" des paris. La plateforme Polymarket, qui propose de parier sur la probabilité d'évènements futurs , a annoncé vendredi avoir saisi la justice française pour contester la décision prise un mois auparavant par l'Autorité nationale des jeux (ANJ) de bloquer l'accès au site en France.

"Nous avons déposé une requête par les voies juridiques appropriées en France pour contester la décision de l'Autorité nationale des jeux de bloquer unilatéralement notre site web", a annoncé Polymarket via un communiqué, sans préciser quelle forme d'action légale a été entreprise.

Fondée en 2020, la plateforme Polymarket a depuis fait l'objet de plusieurs révélations sur des paris qu'elle propose, permettant des délits d'initiés multiples. Des soupçons ont notamment émergé autour des activités militaires dont la guerre Iran-Israël de 2025 ou encore le conflit actuel au Moyen-Orient. Une étude réalisée par deux chercheurs de la Columbia Law School et de l'Université de Haïfa pointe également des décisions suspectes aux Etats-Unis, et la question de "paris informés" ayant rapporté à des parieurs plus de 143 millions de dollars sur deux ans dans des paris "anormaux" .

Si la possibilité de parier sur la plateforme a été "géo-bloquée" par Polymarket pour le territoire français à partir de novembre 2024, après une première mise en demeure de l'ANJ, le site était ensuite resté accessible à la consultation. En juin, la plateforme de prédictions, qui permet de parier en temps réel aussi bien sur l'évolution de la météo, le sport, la politique ou le cours du bitcoin, avait enregistré 578.751 visites et 205.057 visiteurs uniques, en constante augmentation selon l'ANJ, régulateur du secteur des jeux et paris en France. Considérant cet accès au site comme pouvant être assimilé à de la publicité pour une activité non autorisée sur le territoire, un "délit pénal" passible de "100.000 euros d'amende", l'ANJ a annoncé le 17 juillet son "blocage administratif".

La tentation de truquer météo et provoquer des catastrophes

Depuis, les fournisseurs d’accès à Internet français sont tenus de bloquer l’accès au site Polymarket en France. Une mesure qui reste cependant facilement contournable via un changement de serveur DNS, par exemple. L'interdiction de parier sur un territoire peut aussi être contournée via un VPN (réseau privé virtuel).

Dans sa décision d'interdiction, le régulateur avait rappelé la manipulation présumée, en avril, d'une sonde de Météo-France à Roissy, ayant permis à des internautes de gagner de l'argent sur Polymarket en misant sur les températures.

Aux Etats-Unis, des sénateurs ont notamment sonné l'alerte face à des paris placés sur les méga-incendies de Los Angeles en janvier 2025. "Des individus pourraient être tentés de se comporter en pyromanes pour s'assurer de gagner leurs paris", ont-ils notamment dénoncé.

Côté français, une enquête de la section de lutte contre la cybercriminalité du parquet de Paris a été ouverte en mai. "Bien que nous soyons en désaccord avec la décision de l'autorité de régulation des jeux, la France a fait preuve d'un engagement fort en faveur de l'innovation financière et technologique, et nos récentes discussions avec les autorités françaises ont été constructives et encourageantes", a indiqué Polymarket vendredi dans son communiqué. Interrogés vendredi par l'AFP, ni l'ANJ ni le tribunal administratif de Paris n'avaient répondu en fin de matinée.