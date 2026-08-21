La société italienne MPS émet des offres pour Banco BPM et Banca Generali pour contrer Intesa

( AFP / MARCO BERTORELLO )

La banque italienne Monte dei Paschi di Siena a lancé vendredi des offres d'achat portant à la fois sur Banco BPM et sur la société de gestion de patrimoine Banca Generali, dans le but de contrecarrer une OPA hostile menée par son rival Intesa Sanpaolo.

Monte dei Paschi, la plus ancienne banque du monde, a déclaré que ces offres, entièrement en actions et d'une valeur totale de 34 milliards d'euros environ, visaient à constituer le troisième groupe bancaire italien en termes d'actifs totaux.

"Ces offres visent à créer un champion national de premier plan, doté de compétences distinctives dans les domaines de la banque, du conseil et de la gestion de patrimoine", a déclaré la banque.

Luigi Lovaglio, directeur général de MPS, s'emploie à contrer une offre de rachat de 31 milliards d'euros d'Intesa dévoilée en juin et ayant amorcé une vague de consolidation dans le secteur bancaire italien.

Dans le cadre de son offre, MPS a indiqué qu'elle proposait également à ses propres actionnaires une distribution exceptionnelle de quatre milliards d'euros, en espèces et en actions Generali.

La banque, qui valorise Banco BPM et Banca Generali respectivement à 25,3 milliards d'euros et 8,7 milliards d'euros, a indiqué que cette opération permettrait de dégager des synergies d'environ 2,6 milliards d'euros par an avant impôts et de créer un groupe doté de 810 milliards d'euros d'actifs financiers.

Ce projet doit encore être approuvé par la majorité des actionnaires de MPS lors d'une assemblée qui se tiendra en octobre.

Fondée à Sienne en 1472, la MPS a été sauvée en 2017 grâce à un plan de 5,4 milliards d'euros mis en place par l'État italien qui, par la suite, a réduit sa participation.

Depuis, elle a renversé la vapeur en devenant l'année dernière la troisième banque d'Italie, après son rachat de Mediobanca.

Banco BPM l'avait approchée en juin pour lui proposer une fusion, mais les négociations ont pris fin le mois dernier sans accord.