Samsung va racheter jusqu'à 80 milliards de dollars d'actions

( AFP / JUNG YEON-JE )

Le groupe sud-coréen Samsung Electronics a annoncé vendredi un programme de rachat de ses propres titres pouvant aller jusqu'à 80 milliards de dollars, soit le plus gros rachat d'actions du pays.

Cette annonce intervient après que son rival SK hynix a dévoilé mercredi un programme de rachat d’actions de 28,9 milliards de dollars pour rassurer les investisseurs, suscitant une hausse de son cours de Bourse de 12% le lendemain.

Premier fabricant mondial de puces mémoire, Samsung a réuni son conseil d'administration vendredi et "approuvé un plan de retour aux actionnaires pour 2026, estimé dans une fourchette de 90.000 à 110.000 milliards de wons (80 milliards de dollars) environ", a indiqué le groupe dans un communiqué.

Ces rachats d'actions visent à garantir que "les fruits de la croissance de l'entreprise se traduisent par des avantages tangibles" pour les actionnaires, précise-t-il.

Dans un premier temps, le groupe prévoit de verser un dividende en numéraire d'environ 30.000 milliards de wons au troisième trimestre, dont les modalités précises seront précisées fin octobre.

L'action Samsung, comme celle de SK hynix, a atteint un sommet en juin, portée par l'optimisme suscité par les progrès de l'intelligence artificielle, mais elle a depuis reculé du fait de la nervosité des investisseurs et d'une correction dans le secteur technologique.

L'action Samsung a atteint un record de 370.000 wons à la mi-juin et se négociait autour de 279.000 wons vendredi. Son titre a clôturé en hausse de 3,9% vendredi, porté par les anticipations d'un retour massif aux actionnaires.

Samsung a annoncé le mois dernier que son bénéfice d'exploitation avait bondi de plus de 1.800% au deuxième trimestre, dopé par l’explosion de la demande liée à l’IA pour ses puces avancées.

Les gains des deux sociétés ont contribué à propulser l'indice Kospi, référence de la Bourse sud-coréenne, à un niveau record de plus de 9.000 points à la mi-juin, avant une débâcle du secteur technologique qui l'a ramené à des niveaux plus bas.