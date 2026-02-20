Un rapport de la Nasa évoque les dysfonctionnements et les émotions vives qui ont marqué le vol raté du Starliner de Boeing

(Ajout de la déclaration de Boeing et des détails du rapport de la Nasa tout au long du texte) par Joey Roulette

La Nasa a publié jeudi un rapport détaillé sur la mission Starliner bâclée de Boeing qui a laissé deux astronautes coincés dans la Station spatiale internationale pendant près d'un an. Ce rapport fait état de défaillances dans la communication et d'un "comportement non professionnel" alors que l'agence et son contractant de longue date luttaient pour se mettre d'accord sur la manière de ramener l'équipage sur Terre en toute sécurité.

L'administrateur de la Nasa, Jared Isaacman, a critiqué Boeing BA.N et les dirigeants de l'agence pour leur gestion de la mission Starliner lors d'une conférence de presse de dernière minute qui a coïncidé avec la publication d'un rapport de 300 pages détaillant les défaillances techniques et de supervision qui ont marqué la première mission habitée du vaisseau spatial, qui s'est achevée l'année dernière.

"Starliner présente des défauts de conception et d'ingénierie qui doivent être corrigés, mais la défaillance la plus troublante révélée par cette enquête n'est pas d'ordre matériel", a écrit M. Isaacman dans une lettre adressée aux employés de la Nasa, qu'il a publiée dans son intégralité sur le site X.

"C'est la prise de décision et le leadership qui, s'ils ne sont pas contrôlés, pourraient créer une culture incompatible avec les vols spatiaux habités", a-t-il ajouté, faisant écho aux conclusions de la section "culturelle et organisationnelle" du rapport.

Les défaillances techniques du Starliner ont maintenu les astronautes de la Nasa Butch Wilmore et Suni Williams à bord de l'ISS pendant neuf mois, dans le cadre d'une mission d'essai à fort enjeu qui devait initialement durer environ une semaine.

Sur Terre, selon le rapport, les responsables de Boeing et de la Nasa se sont affrontés lors de réunions tendues sur la meilleure façon de ramener l'équipage à la maison, avec un "comportement non professionnel" et des échanges houleux qui allaient à l'encontre des normes de l'agence en matière de débats techniques sains et de gestion de crise.

Le rapport, achevé en novembre et citant des entretiens avec des responsables anonymes de la Nasa, indique que "de nombreuses personnes interrogées ont mentionné des réunions défensives, malsaines et litigieuses lors de désaccords techniques au début de la mission".

"Les réunions étaient émaillées de cris. Les réunions étaient chargées d'émotions et improductives", a déclaré un fonctionnaire. "C'était probablement l'environnement le plus malsain dans lequel j'ai pu me trouver", a déclaré un autre.

"Il n'y avait pas de voie claire pour la résolution des conflits entre les équipes. Cela a conduit à un grand nombre de relations et d'émotions effilochées", a déclaré un autre fonctionnaire.

Le rapport décrit également une "dynamique de partenariat fragile" entre la Nasa et Boeing, dans laquelle les craintes des responsables de l'agence que Boeing ne se retire du programme Commercial Crew de la Nasa en raison de problèmes d'ingénierie et de normes de l'agence ont influencé la prise de décision des responsables sur des questions essentielles de la mission.

"Cette réticence à remettre en question les interprétations de Boeing et l'absence d'action sur les problèmes d'ingénierie ont contribué à l'acceptation des risques et à une dynamique de partenariat fragile."

Boeing a déclaré dans un communiqué qu'il était "reconnaissant à la Nasa pour son enquête approfondie et l'opportunité d'y contribuer." La société, a-t-elle ajouté, a progressé dans la résolution des problèmes techniques du Starliner et a procédé à des changements organisationnels.

La Nasa a classé rétroactivement la mission Starliner comme un accident de "type A", la catégorie d'échec de mission la plus grave de l'agence, déclenchée par des facteurs tels que des dommages à un vaisseau spatial dépassant 2 millions de dollars ou le décès ou l'invalidité permanente d'un membre de l'équipage.

Boeing a dépensé des dizaines de millions de dollars pour réparer le Starliner après la mission, sur les quelque 2 milliards de dollars de frais que l'entreprise a engagés jusqu'à présent sur le programme depuis 2016.

La valeur totale du contrat de Boeing avec la Nasa depuis son attribution en 2014 a augmenté d'environ 300 millions de dollars pour atteindre 4,5 milliards de dollars, en raison de retards de développement et de tests supplémentaires, avec quelque 2,2 milliards de dollars du montant total payés à Boeing jusqu'à présent.

Mais l'année dernière, la Nasa a réduit la valeur totale du contrat à 3,7 milliards de dollars et ramené le nombre de vols prévus pour le Starliner de six à quatre, alors que les difficultés d'ingénierie de Boeing se rapprochent de 2030, date prévue pour la mise hors service de l'ISS.

Wilmore et Williams, tous deux pilotes d'essai et astronautes chevronnés, sont revenus sains et saufs sur Terre l'année dernière à bord d'un vaisseau SpaceX après que leur capsule Starliner défectueuse est revenue à vide ."

"Avant tout, nous essayons d'envoyer un message sur la bonne et la mauvaise façon de gérer des situations comme celle-ci, afin qu'elles ne se reproduisent pas", a déclaré M. Isaacman aux journalistes.

Le rapport énumère également quatre anomalies techniques déjà connues qui ont conduit à l'échec de la mission, notamment les problèmes du système de propulsion de Starliner qui ont entravé sa capacité à s'amarrer à l'ISS dans les premières heures de sa mission.