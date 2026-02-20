"Savoir demander pardon": amnistie historique au Venezuela

Manifestation pour la libération des prisonniers politiques devant les bureaux des Nations Unies à Caracas, le 18 février 2026 ( AFP / Juan BARRETO )

Une loi d'amnistie permettant la libération des détenus politiques au Venezuela a été approuvée jeudi par l'Assemblée nationale et promulguée par la présidente par intérim moins de deux mois après la capture de Nicolas Maduro le 3 janvier lors d'une opération militaire des Etats-Unis.

Des experts estiment toutefois que la portée de la loi, promise sous la pression américaine, est limitée, excluant de nombreux cas.

"Il faut savoir demander pardon et il faut aussi savoir recevoir le pardon", a lancé la présidente par intérim Delcy Rodriguez, après avoir signé le document promulguant la loi au palais présidentiel, quelques minutes après son adoption à l'unanimité par les députés.

"Nous ouvrons de nouvelles voies pour la politique au Venezuela", a-t-elle estimé.

Devant des prisons, les proches dont beaucoup campent depuis la promesse de libérations le 8 janvier, ont suivi avec fébrilité les débats sur des téléphones portables.

- Soulagement -

L'adoption après deux reports a donné lieu à des applaudissements retenus, synonymes de soulagement plus que de joie.

Selon l'ONG, Foro Penal, spécialiste des détenus politiques, le pouvoir a fait libérer quelque 450 prisonniers politiques, mais plus de 600 restent derrière les barreaux.

"(Je suis) heureuse, heureuse et pleine d’espoir, mais toujours sur le qui-vive, parce que tant que nous ne les verrons pas dehors, nous n’allons pas cesser de lutter", a affirmé à l'AFP Petra Vera, dont le beau-frère est emprisonné dans la Zona 7. Elle campe devant cette prison avec son mari.

Les proches de détenus politiques incarcérés dans la Zona 7 de Caracas, qui avaient entamé une grève de la faim, ont tous cessé leur mouvement après l'annonce.

A l'Assemblée nationale, la séance a commencé avec plus de deux heures de retard, les négociations sur le texte ayant eu lieu jusqu'au dernier moment.

Les membres de l'Assemblée nationale du Venezuela votent en faveur du projet de loi d'amnistie proposé par la présidente par intérim, Delcy Rodríguez, le 5 février 2026 à Caracas ( AFP / Pedro MATTEY )

L'amnistie couvre des faits s'étant produits pendant treize périodes précises (manifestations et répression) alors que certains espéraient qu'elle couvre entièrement la période 1999-2026 et les présidences de feu Hugo Chavez (1999-2013) et Nicolas Maduro (2013-2026).

"Rien que cela, en soi, est excluant et ignore le fait que la persécution a été continue" pendant ces 27 ans, estime auprès de l’AFP le directeur de Foro Penal, Gonzalo Himiob.

Alors que le pouvoir évoquait à plusieurs reprises la participation à des "faits violents", l'opposition a fait changer le texte pour évoquer la participation à des "manifestations et faits violents"

La loi prévoit que les exilés pourront mandater des personnes devant la justice et "qu'après le dépôt de la demande d’amnistie, la personne ne pourra pas être privée de liberté pour les faits prévus par la présente loi", indique le texte.

- la Nobel de la Paix privée d'amnistie ? -

La loi ne bénéficiera pas comme prévu aux personnes ayant commis des "violations graves des droits de l’homme, crimes contre l’humanité (...) homicides (...)trafic de drogue (...) infractions de corruption".

Mais elle exclut aussi les personnes ayant "promu, instigué, sollicité, invoqué, favorisé, facilité, financé ou participé" à des "actions armées" contre le Venezuela, ce qui pourrait priver de la mesure de nombreux membres de l'opposition dont sa cheffe et Nobel de la Paix Maria Corina Machado, qui ont soutenu l'intervention américaine du 3 janvier.

Selon l'avocate Jackeline Sandoval, spécialiste des cas politiques, "il y aura une commission qui évaluera certains cas. Au final, ce seront les tribunaux qui décideront. Par conséquent, aucun policier ni militaire ne sortira" de prison dans l'immédiat. Et ce, alors que des dizaines de militaires et policiers accusés de comploter sont derrière les barreaux.

Une proche d'un prisonnier politique, en grève de la faim, subit un contrôle de tension artérielle devant la prison de la zone 7 de la Police nationale bolivarienne (PNB) à Caracas, le 18 février 2026 au Venezuela ( AFP / Federico PARRA )

"Le bilan de la loi est négatif", résume Ali Daniels, directeur de l’ONG Acceso a la Justicia, qui pointe de "graves déficiences structurelles".

Le député de l'opposition Tomas Guanipa lors d'une conférence de presse à Caracas, le 18 février 2026 au Venezuela ( AFP / Pedro MATTEY )

"C'est une occasion en or et nous continuons à appeler à un nouveau moment politique de paix et de coexistence", a de son côté souligné Diego Casanova, du Comité pour la Liberté des prisonniers politiques (Clippve).

"On apprend aussi de la douleur, et à partir de ces douleurs nous entamons un processus dans lequel nous devons persévérer", a quant à lui assuré le président de l'Assemblée nationale.

Le chef du commandement militaire américain pour l'Amérique latine et les Caraïbes, le général Francis Donovan et la cheffe de la mission diplomatique des Etats-Unis au Venezuela Laura Dogu, le 18 février 2026 à l'aéroport Simon Bolivar de Caracas ( US Embassy in Venezuela / Handout )

Mme Rodriguez, qui a cédé à Washington le contrôle du pétrole et amorcé une normalisation des relations bilatérales, rompues en 2019, a aussi promis une réforme judiciaire après avoir fait approuver une nouvelle loi sur les hydrocarbures ouvrant le secteur au privé.