Meta réduit de 5 % les attributions d'actions pour la plupart de ses salariés, selon le FT

Meta META.O a réduit sa distribution annuelle d'options d'achat d'actions d'environ 5% pour la plupart de ses employés, alors que le directeur général Mark Zuckerberg investit des milliards de dollars dans ses objectifs d'intelligence artificielle, a rapporté le Financial Times jeudi.

La société mère de Facebook s'est refusée à tout commentaire.

Meta et d'autres grandes entreprises technologiques rivalisent pour se surpasser les unes les autres avec d'énormes centres de données afin de prendre de l'avance dans la course à l'intelligence artificielle qui fait rage dans la Silicon Valley. L'entreprise de médias sociaux a déclaré en janvier qu'elle s'attendait à ce que les dépenses d'investissement pour 2026 se situent entre 115 et 135 milliards de dollars .

Meta a réduit les attributions d'actions pour la majeure partie de ses employés pour la deuxième année consécutive, selon le rapport, citant des personnes familières avec le sujet.

L'année dernière, l'entreprise avait réduit les primes en actions d'environ 10 %, ce qui avait choqué certains employés à l'époque, selon le rapport du FT.

Le mois dernier, Meta a licencié environ 10 % des employés de son groupe Reality Labs, qui comptait environ 15 000 personnes, car l'entreprise réoriente les ressources de certains de ses produits de réalité virtuelle vers des produits portables.

L'unité - qui a accumulé plus de 70 milliards de dollars de pertes depuis 2021 - comprend l'ambitieux pari du "métaverse" de Meta. Meta construit plusieurs centres de données à l'échelle du gigawatt à travers les États-Unis, dont un en Louisiane rurale, un projet qui, selon le président Donald Trump, coûterait 50 milliards de dollars . Le mois dernier, Meta a nommé une alliée de Trump, Dina Powell McCormick , au poste de présidente et de vice-présidente afin de favoriser les partenariats avec les gouvernements et les investisseurs pour ses projets d'IA.