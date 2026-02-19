 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

JO: grandiose et flamboyante, Alysa Liu sacrée championne olympique de patinage artistique
information fournie par AFP 19/02/2026 à 23:35

L'Américaine Alysa Liu, sacrée championne olympique de patinage artistique, le 19 février 2026 à Milan ( AFP / WANG Zhao )

L'Américaine Alysa Liu, sacrée championne olympique de patinage artistique, le 19 février 2026 à Milan ( AFP / WANG Zhao )

L'Américaine Alysa Liu, championne du monde en titre, a été sacrée championne olympique de patinage artistique, jeudi aux Jeux de Milan Cortina, au terme d'un programme libre qui a euphorisé la Milano Ice Skating Arena.

Avec un score de 226,79, Liu, sortie de sa retraite il y a deux saisons, devance deux Japonaises, Kaori Sakamoto, en argent avec 224,90 points, et la prodige de 17 ans Ami Nakai (219,16 pts).

Avec ses cheveux tigrés de brun et blond, Liu, troisième après le court, a ambiancé les spectateurs sur les notes disco de Donna Summer. Dans sa robe dorée à paillettes, Liu a sorti le grand jeu, patinant avec une confiance et une joie communicatives, un programme accueilli avec un volume sonore à en faire trembler la glace milanaise.

Sa prestation flamboyante lui a valu d'améliorer de plus de quatre points son record de la saison et de décrocher l'or, sous les yeux de sa compatriote Tenley Albright, 90 ans et championne olympique aux Jeux de Cortina d'Ampezzo en 1956.

Ancienne enfant prodige, plus jeune championne des Etats-Unis à 13 ans, l'Américaine avait pris sa retraite en 2022, à 16 ans seulement, épuisée par le haut niveau, avant de rechausser les patins en début de saison dernière. L'année de son retour, elle avait remporté les Championnats du monde de Boston à la surprise générale.

Elle offre aux Etats-Unis leur premier titre olympique dans la catégorie féminine depuis Sarah Hughes en 2002.

Patinant juste après, la Japonaise Kaori Sakamoto, l'une des figures les plus populaires du patinage féminin, avait l'occasion de s'offrir l'or olympique, le seul titre majeur qui manquait à son palmarès.

- Edith Piaf vs. Donna Summer -

La championne olympique, l'Américaine Alysa Liu, entourée des Japonaises Kaori Sakamoto (g) et Ami Nakai, le 19 février 2026 à Milan ( AFP / WANG Zhao )

La championne olympique, l'Américaine Alysa Liu, entourée des Japonaises Kaori Sakamoto (g) et Ami Nakai, le 19 février 2026 à Milan ( AFP / WANG Zhao )

Dans une élégante robe violette à strass, Sakamoto a sublimé un trio de chansons d'Edith Piaf, mais une réception hésitante sur son triple flip l'a empêchée d'enchaîner avec son double boucle piqué prévu.

A 25 ans, celle qui a annoncé prendre sa retraite à la fin de cette saison, se contente donc de l'argent, quatre ans après sa médaille de bronze à Pékin.

Au cours de la dernière olympiade, Sakamoto s'était imposée comme la figure de proue du patinage féminin. Triple championne du monde (2022, 2023 et 2024), elle s'est rendue populaire tant pour ses prouesses sur la glace que pour son charisme solaire.

Mais elle avait fini par se faire détrôner par la revenante Alysa Liu l'an dernier aux Mondiaux.

Dernière à se lancer sur la glace, l'autre Japonaise Ami Nakai, qui avait remporté le programme court, était la plus jeune des patineuses qualifiées.

La lycéenne de 17 ans dispute sa première saison sur le circuit senior et avait remporté en octobre dernier à Angers le premier Grand Prix de sa carrière. Jeudi, elle a accueilli sa médaille de bronze telle une victoire sautant dans les bras d'Alysa Liu.

Le temps de monter sur le podium, Sakamoto avait elle séché ses larmes pour accepter sa médaille dans un grand sourire.

Seule patineuse russe autorisée à concourir aux JO, sous drapeau neutre, Adeliia Petrosian était très attendue. La patineuse de 18 ans a été la seule à tenter un quadruple saut, un boucle piqué, mais a chuté à la réception.

Elle a malgré tout interprété avec caractère son programme libre sur un tango fougueux ponctué de sept triples sauts, avant d'accueillir son score avec un visage particulièrement sévère. Elle termine finalement sixième avec 214,53 points.

Seule Française en lice, Lorine Schild, qualifiée in extremis pour le libre,a pris la 22e place avec 167,08 points.

Sport
Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Manifestation pour la libération des prisonniers politiques devant les bureaux des Nations Unies à Caracas, le 18 février 2026 ( AFP / Juan BARRETO )
    Venezuela: l'Assemblée nationale commence l'examen de la loi d'amnistie
    information fournie par AFP 20.02.2026 00:08 

    L’Assemblée nationale du Venezuela a commencé à débattre à nouveau jeudi de la loi d'amnistie qui doit permettre la libération des détenus politiques au Venezuela, moins de deux mois après la capture du président Nicolas Maduro le 3 janvier lors d'une spectaculaire ... Lire la suite

  • Netflix peut renforcer son offre pour Warner Bros-sources
    Netflix peut renforcer son offre pour Warner Bros-sources
    information fournie par Reuters 20.02.2026 00:01 

    Netflix dispose de ‌liquidités importantes et pourrait augmenter son offre pour ​le propriétaire de HBO Max, Warner Bros Discovery, si Paramount Skydance améliore sa propre proposition, ont ​déclaré deux sources proches du dossier. Warner Bros Discovery fait ​l'objet ... Lire la suite

  • Wall Street a terminé en baisse jeudi
    Wall Street termine en baisse, faiblesse de la "tech"
    information fournie par Reuters 19.02.2026 23:59 

    par Noel Randewich et Twesha Dikshit La Bourse de ‌New York a fini en baisse jeudi, plombée par les pertes des sociétés de capital-investissement et ​par le repli du géant technologique Apple et du détaillant Walmart, même si les gains enregistrés par les industriels ... Lire la suite

  • La fusée lunaire SLS et le vaisseau spatial Orion, intégrés pour la mission Artemis 2, sur le pas de tir 39B du Centre spatial Kennedy à Cap Canaveral, en Floride, le 1er février 2026 ( AFP / Miguel J. Rodriguez Carrillo )
    Nouvelle répétition générale avant l'envoi d'astronautes autour de la Lune
    information fournie par AFP 19.02.2026 23:52 

    La Nasa procède jeudi à un nouveau grand test de sa fusée lunaire SLS afin de déterminer si elle est prête pour le lancement de la mission Artémis 2 au cours de laquelle des astronautes voleront autour de la Lune pour la première fois en plus de 50 ans. Cette répétition ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank