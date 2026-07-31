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Un producteur poursuit Netflix en justice pour 105 millions de dollars à cause d'un film de Nicolas Cage volé
information fournie par Reuters 31/07/2026 à 19:17
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute un crédit de reportage supplémentaire) par Lisa Richwine

Un producteur de cinéma réclame 105 millions de dollars de dommages-intérêts à Netflix

NFLX.O après avoir déclaré qu’une copie de son film inédit avec Nicolas Cage avait été volée dans les studios de la plateforme de streaming à Hollywood.

Les avocats du producteur Simon Afram ont indiqué dans une plainte déposée mercredi en Californie que les réalisateurs avaient remis à Netflix, en juin, une copie originale non cryptée du drame sur la Seconde Guerre mondiale “Fortitude”, à la demande de la société. M. Afram a investi plus de 45 millions de dollars dans cette production, dont la réalisation a pris sept ans, et il était en train d’essayer de vendre le film à Netflix ou à un autre distributeur.

Neuf jours plus tard, les plaignants ont été informés par un e-mail de Netflix que “quelqu’un avait volé un nombre important de disques durs sur nos bureaux la semaine dernière”, dont celui contenant “Fortitude”, précise la plainte.

Les producteurs affirment que la valeur du film a été “anéantie”, car les distributeurs sont peu susceptibles d’acheter un film susceptible d’apparaître sur des sites de piratage. Ils ont déclaré que Netflix aurait dû mieux sécuriser ce disque dur.

“Il est inconcevable qu’un acheteur avisé investisse des dizaines de millions de dollars pour acquérir le film — et des dizaines de millions supplémentaires pour le commercialiser — tout en étant confronté au risque constant qu’il puisse apparaître en ligne et être visionné gratuitement par un large public à tout moment”, indique la plainte.

La plainte réclame au moins 105 millions de dollars de dommages-intérêts.

Dans un communiqué, Netflix a déclaré “contester toute allégation selon laquelle la société supporterait le risque de perte lié à un film livré sans les mesures de sécurité conformes aux normes du secteur”.

“Bien que nous ne détenions pas les droits de “Fortitude”, nous prenons la sécurité des contenus très au sérieux et avons pris des mesures supplémentaires pour soutenir le réalisateur et son équipe”, notamment en menant une enquête sur le vol et en surveillant les sites de piratage à la recherche d’une diffusion non autorisée du film, a déclaré la société.

Netflix a également indiqué avoir refusé de communiquer les informations issues de l’enquête aux avocats d’Afram “compte tenu de leurs tentatives hostiles visant à extorquer de l’argent à Netflix dans le cadre de cette affaire… plutôt que de collaborer avec nous de bonne foi”.

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