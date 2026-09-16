Un producteur d'énergie américain va dévoiler un investissement au Venezuela, selon le secrétaire américain à l'Énergie

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Un producteur américain de pétrole et de gaz annoncera mercredi un investissement majeur au Venezuela, a déclaré le secrétaire américain à l’Énergie, Chris Wright, à Fox News.

Les producteurs de pétrole étrangers transfèrent leurs coentreprises et leurs contrats de partage de production au Venezuela dans le cadre d’une réforme énergétique de grande envergure, tandis que de nouveaux acteurs – principalement des entreprises basées aux États-Unis – s’engagent dans des projets de développement dans ce pays membre de l’OPEP, encouragés par un plan de reconstruction de 100 milliards de dollars pour le secteur, soutenu par Washington.

Continental Resources, société basée à Oklahoma City et fondée par le milliardaire Harold Hamm, devrait annoncer un accord d’investissement dans ce pays d’Amérique du Sud lors d’un sommet du G20 sur l’énergie à Houston, a rapporté Bloomberg News.

Continental fait partie d’un groupe d’entreprises qui, selon , auraient mené des discussions avec l’administration du président américain Donald Trump au sujet d’éventuels investissements au Venezuela après que les forces américaines ont destitué l’ancien président Nicolas Maduro en janvier.

Continental Resources n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Par ailleurs, le groupe Denarius Holding, dont le siège se trouve en Floride et dont l'actionnaire principal est la société énergétique turque Can2 Termik CANTE.IS , a déclaré mercredi avoir conclu un accord de 20 ans pour exploiter unprojet pétrolier au Venezuela.