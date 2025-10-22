 Aller au contenu principal
Un problème opérationnel de Citgo entraîne une réduction des activités à l'usine Est de la raffinerie de Corpus Christi, au Texas
information fournie par Reuters 22/10/2025 à 21:57

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'usine Est de la raffinerie Citgo Corpus Christi a connu un problème opérationnel qui a entraîné une réduction des opérations au sein de l'installation et un bref brûlage à la torche, a déclaré la société mercredi.

Citgo a déclaré que l'incident ne représentait aucune menace pour la communauté environnante, les employés ou les sous-traitants.

La raffinerie de Corpus Christi, au Texas, d'une capacité de 165 000 barils par jour, se compose des usines Est et Ouest.

Valeurs associées

Gaz naturel
3,47 USD NYMEX -0,40%
Pétrole Brent
63,62 USD Ice Europ +3,18%
Pétrole WTI
59,57 USD Ice Europ +3,47%
