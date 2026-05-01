Un port russe en flammes après une attaque de drones ukraniens

Une nouvelle attaque de drones ukrainiens a allumé vendredi un incendie dans le port russe de Tuapse, sur la mer Noire, ont rapporté les autorités locales, tandis que des habitants dénonçaient une catastrophe environnementale et réclamaient davantage de soutien de Moscou.

Le commandant des forces de drones ukrainiennes a confirmé l'attaque, la quatrième visant Tuapse depuis le 16 avril.

Des frappes précédentes ont déjà provoqué au moins deux incendies dans la raffinerie de la ville, entraînant l'arrêt de la production, dans le cadre d'une stratégie plus large de Kyiv visant à perturber l'immense industrie énergétique russe, qui finance l'effort de guerre de Moscou.

Ces attaques ont engendré d'épais nuages noirs au-dessus de la ville et provoqué l'écoulement de nappes de pétrole le long du littoral, souillant les plages de cette station balnéaire prisée.

Les habitants ont été appelés à rester chez eux, à garder les fenêtres fermées et à ne consommer que de l'eau en bouteille.

"Aujourd'hui, en ces jours difficiles, nous surmontons l'adversité et résolvons ensemble des problèmes importants. Et je crois que nous réussirons!", a déclaré le chef du district, Sergei Boiko, dans un message adressé aux habitants à l'occasion de la fête du Travail.

Moins de trois heures plus tard, il a publié une nouvelle alerte aux drones, invitant la population à se réfugier dans des pièces sans fenêtres.

Tuapse est en état d'urgence depuis mardi, après qu'une attaque a déclenché un important incendie à la raffinerie, qui n'a été maîtrisé que deux jours plus tard.

Les autorités ont annoncé vendredi avoir déjà retiré plus de 13.300 mètres cubes de fioul et de sols contaminés le long de la côte.

(Reporting by Mark Trevelyan, Alessandra Prentice and Ron Popeski; Editing by Shri Navaratnam, Kirsten Donovan)