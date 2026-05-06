Football/Ligue des champions: Arsenal premier qualifié pour la finale après sa victoire sur l'Atlético de Madrid

UEFA Champions League - Demi-finale - Match retour - Arsenal - Atletico Madrid

Arsenal s'est qualifié mardi ‌pour sa deuxième finale de la Ligue des champions, vingt ​ans après la première, grâce à sa victoire contre l'Atlético de Madrid (1-0) à l'Emirates Stadium et attend le Paris Saint-Germain ou ​le Bayern Munich, opposés demain dans le match retour de la deuxième demi-finale.

Six ​jours après le nul obtenu à ⁠l'aller au stade Metropolitano de Madrid (1-1), Arsenal a assuré ‌sa qualification grâce au seul but de Bukayo Saka. L'international anglais a marqué juste avant la mi-temps ​en reprenant promptement un ‌ballon repoussé par Jan Oblak sur une frappe ⁠de Leandro Trossard (45e).

Face à une équipe madrilène assez peu dangereuse, les Gunners ont confirmé leur superbe saison. Leaders de Premier ⁠League à trois ‌journées de la fin, avec cinq points et un ⁠match supplémentaire sur leur dauphin Manchester City, ils tenteront ‌le 30 mai prochain à Budapest de remporter ⁠leur première C1.

En 2006, les Londoniens s'étaient inclinés face ⁠à Barcelone (2-1) au ‌Stade de France lors de leur unique finale de Ligue ​des champions.

De son côté, l'Atlético ‌de Madrid ne jouera pas de quatrième finale de C1 après celles perdues de ​1974, 2014 et 2016. Le champion du monde français Antoine Griezmann a par ailleurs disputé son dernier match ⁠européen avec les Colchoneros avant de rejoindre Orlando City, aux Etats-Unis, l'été prochain.

Dans l'autre demi-finale, le PSG se déplace mercredi au Bayern Munich avec un but d'avance après le match exceptionnel au Parc des Princes la semaine dernière (5-4).

(Rédigé par Vincent Daheron, édité ​par Zhifan Liu)