 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Football/Ligue des champions: Arsenal premier qualifié pour la finale après sa victoire sur l'Atlético de Madrid
information fournie par Reuters 06/05/2026 à 06:56

UEFA Champions League - Demi-finale - Match retour - Arsenal - Atletico Madrid

UEFA Champions League - Demi-finale - Match retour - Arsenal - Atletico Madrid

Arsenal s'est qualifié mardi ‌pour sa deuxième finale de la Ligue des champions, vingt ​ans après la première, grâce à sa victoire contre l'Atlético de Madrid (1-0) à l'Emirates Stadium et attend le Paris Saint-Germain ou ​le Bayern Munich, opposés demain dans le match retour de la deuxième demi-finale.

Six ​jours après le nul obtenu à ⁠l'aller au stade Metropolitano de Madrid (1-1), Arsenal a assuré ‌sa qualification grâce au seul but de Bukayo Saka. L'international anglais a marqué juste avant la mi-temps ​en reprenant promptement un ‌ballon repoussé par Jan Oblak sur une frappe ⁠de Leandro Trossard (45e).

Face à une équipe madrilène assez peu dangereuse, les Gunners ont confirmé leur superbe saison. Leaders de Premier ⁠League à trois ‌journées de la fin, avec cinq points et un ⁠match supplémentaire sur leur dauphin Manchester City, ils tenteront ‌le 30 mai prochain à Budapest de remporter ⁠leur première C1.

En 2006, les Londoniens s'étaient inclinés face ⁠à Barcelone (2-1) au ‌Stade de France lors de leur unique finale de Ligue ​des champions.

De son côté, l'Atlético ‌de Madrid ne jouera pas de quatrième finale de C1 après celles perdues de ​1974, 2014 et 2016. Le champion du monde français Antoine Griezmann a par ailleurs disputé son dernier match ⁠européen avec les Colchoneros avant de rejoindre Orlando City, aux Etats-Unis, l'été prochain.

Dans l'autre demi-finale, le PSG se déplace mercredi au Bayern Munich avec un but d'avance après le match exceptionnel au Parc des Princes la semaine dernière (5-4).

(Rédigé par Vincent Daheron, édité ​par Zhifan Liu)

Sport
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le logo d'Euronext est visible sur le siège du quartier d'affaires et financier de La Défense, à Courbevoie, près de Paris
    L'Europe vue dans le vert, nouveau revirement de Washington sur Ormuz
    information fournie par Reuters 06.05.2026 07:53 

    par Diana Mandia Les principales Bourses européennes sont attendues en nette hausse mercredi à l'ouverture, ‌la suspension de l'opération américaine d'escorte de navires dans le détroit d'Ormuz ravivant l'espoir d'un retour à la diplomatie pour mettre fin au conflit ... Lire la suite

  • Le quartier d'affaires de La Défense, à l'ouest de Paris, le 1er juillet 2025 ( AFP / JOEL SAGET )
    Les banques européennes engrangent les bénéfices malgré la guerre
    information fournie par AFP 06.05.2026 07:52 

    Rien ne semble pouvoir freiner les performances financières des banques européennes, dont les bénéfices du premier trimestre en milliards d'euros ont été publiés ces jours-ci, pas même le déclenchement du conflit au Moyen-Orient. Le géant bancaire espagnol Banco ... Lire la suite

  • L'illustration montre le logo de Scor
    SCOR: Résultat net +12,8% au T1, objectifs confirmés
    information fournie par Reuters 06.05.2026 07:46 

    SCOR a ‌fait état mercredi d'un résultat net ​en hausse de 12,8% sur un an au premier trimestre, dépassant les attentes, ​le réassureur français citant une performance portée par ​toutes ses lignes de ⁠métier et confirmant ses objectifs 2026. Le ‌résultat net est ... Lire la suite

  • VIVENDI : Une consolidation vers les supports est probable
    VIVENDI : Une consolidation vers les supports est probable
    information fournie par TEC 06.05.2026 07:44 

    SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. La valeur du RSI est inférieure à 50 : cela confirme la faiblesse des ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank