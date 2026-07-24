Un peu de vert en Europe en début de séance

Au lendemain de nets replis, les grandes places européennes abordent la dernière séance de la semaine avec plus de prudence en dépit du maintien des cours de l'or noir à des niveaux élevés et de la poursuite du conflit au Moyen-Orient.

Dans ces conditions, le CAC 40, qui avait reculé de 1,64%, s'affiche en légère hausse de 0,13%, à 8 309 points, le DAX 40 à Francfort gagne 0,57% et le FTSE 100 à Londres avance de 0,30%.

Cette nuit, les frappes se sont poursuivies entre Téhéran et Washington et Donald Trump a annoncé sur son réseau social que "l'ensemble des dommages causés aux navires, aux cargaisons ou à tout ce qui s'y rapporte sera payé par l'argent iranien que les Etats-Unis ont en leur possession et sous leur contrôle". L'Iran a rapidement réagi via Abbas Araghchi, son ministre des Affaires étrangères, qui a indiqué que "la saisie des avoirs d'un autre pays pour régler de futures créances (...) constitue un précédent incendiaire".

Si les cours du pétrole sont en repli, ils restent sur des niveaux particulièrement élevés. A New York, le WTI cède 1,84%, à 90,54 dollars, et à Londres, le Brent de la mer du Nord recule de 1,79%, à 98,80 dollars.

Cette nouvelle poussée de l'or noir, qui a lieu depuis deux semaines environ et la reprise intense des hostilités entre les deux pays, inquiète les investisseurs qui craignent une hausse de l'inflation et donc un possible durcissement de la politique monétaire des grandes banques centrales. C'est notamment ce qu'il est ressorti de la conférence de presse de Christine Lagarde, la présidente de la BCE. Les intervenants misent sur un nouveau tour de vis monétaire au mois de septembre pour la BCE.

Quelques statistiques sur l'activité à suivre

Ce matin, les investisseurs ont déjà pris connaissance de plusieurs indicateurs. En France, l'indice préliminaire mesurant le niveau de l'activité dans le secteur privé s'est légèrement redressé, même s'il révèle toujours une contraction. Il est passé de 47,2 à 49,6 points, au plus haut depuis 5 mois, soutenu par les services.

Cette même statistique en Allemagne est repassé en phase d'expansion en s'installant à 51,2 points, un plus haut de 4 mois, après 49,5 points en juin. Le secteur manufacturier et celui des services ont soutenu l'activité.

Enfin, dans la zone euro, l'indice PMI composite a révélé une accélération de la croissance dans le secteur privé avec un indice qui est passé de 50 à 51,9 points, là où les analystes tablaient sur seulement 50,3 points. Il évolue sur un plus haut de cinq mois.

Les mêmes statistiques sont programmées cet après-midi aux Etats-Unis.

En attendant, sur le marché des devises, l'euro remonte légèrement face au billet vert ( 0,09%) et s'échange contre 1,1386 dollar.

Dans l'actualité des entreprises

Carrefour signe la plus forte baisse de l'indice CAC 40 avec un repli de 4,51%. Le groupe de distribution a dévoilé des résultats semestriels inférieurs aux prévisions, avec notamment un résultat opérationnel courant de 757 millions d'euros, contre des attentes à 779 millions d'euros.

Dans le rouge, Sanofi trébuche de 2,37%, après avoir annoncé l'abandon du développement de l'Amlitélimab dans la dermatite atopique.

De son côté, Argan signe la meilleure performance du SBF 120 avec une envolée de 15,44%. La société a fait part d'un projet de fusion transfrontalière par échange d'actions avec WDP, qui "permettra de bâtir une plateforme s'étendant sur huit pays, de générer une croissance relutive et de créer une valeur immédiate pour les actionnaires de chacune des sociétés".

Ailleurs en Europe, Volkswagen abandonne 1,36%. Le constructeur automobile a dévoilé sans grande surprise un chiffre d'affaires et un bénéfice net en baisse au premier semestre.

A l'inverse, SAP se distingue avec un gain de 6,23%. Lors de sa publication semestrielle, le groupe a dévoilé un bon niveau de contrats cloud.