Un peu de rouge

Les places financières européennes marquent le pas dans le calme, au lendemain d'une clôture en ordre dispersé. Le CAC 40 cède 0,23%, à 8 705 points, le DAX 40 à Francfort recule de 0,19% et à Londres, le FTSE 100 perd 0,16%.

A l'approche de la mi-août, de nombreux investisseurs sont en congés, ce qui limite les échanges, et les rares qui sont présents n'ont pas grand-chose à surveiller.

L'inflation US en ligne de mire

Au niveau de la macro-économie, l'agenda du jour est vide. Les intervenants surveilleront toutefois demain les chiffres de l'inflation américaine du mois de juillet, pour ce qui sera probablement le rendez-vous le plus important de la semaine. Pour rappel, vendredi, le Département du Travail des Etats-Unis a fait état de destructions de postes le mois dernier, ce qui a eu pour effet de tempérer la probabilité de voir la Réserve fédérale relever ses taux mi-septembre.

Sur le marché des devises, l'euro recule face au billet vert (-0,10%), et se négocie contre 1,1534 dollar.

Du côté des matières premières, les prix du pétrole continuent de progresser. A New York, le WTI avance de 2,32%, à 83,98 dollars, et à

Londres, le Brent de la mer du Nord progresse de 1,74%, à 89,31 dollars.

Cette hausse des cours de l'or noir est toujours due au conflit au Moyen-Orient. Aucun accord, ni même aucune avancée n'a été enregistré sur ce front-là, au contraire. Les deux parties, Etats-Unis et Iran, se demandent mutuellement des compensations. Téhéran pour les dommages subis depuis le début de la guerre, et Washington "pour tous les gens qu'ils ont tués ou blessés" a précisé le président américain.

Les négociations sont donc dans l'impasse, et la probabilité d'une réouverture du détroit d'Ormuz prochaine s'éloigne.

Dans l'actualité des sociétés

Déjà plus forte hausse du CAC 40 hier, l'action TotalEnergies poursuit sur sa lancée et avance de 1,77%, toujours soutenue par la progression des cours de l'or noir.

Thales résiste avec un gain de 0,34%. Les analystes de RBC Capital Markets ont débuté le suivi du titre avec une recommandation à surperformance et un objectif de cours de 330 euros.

A l'inverse, dans le rouge, Stellantis trébuche de 2,82%, suivi d'Airbus qui cède 1,40%.

En dehors du CAC 40, Valneva bondit de 6,48%. A deux jours de la publication de ses résultats semestriels, la société a reçu le soutien de TD Cowen qui a entamé le suivi de la valeur avec un avis à acheter.

Ailleurs en Europe, Alcon progresse de 4,61% à Zurich, après la publication de résultats du deuxième trimestre supérieurs aux prévisions.

Toujours à Zurich, Tecan Group chute de 10,10%, malgré des comptes semestriels globalement proches des attentes.