Recyclage des déchets: Paprec accélère son expansion en s'implantant en Europe centrale et orientale

( AFP / THIBAUD MORITZ )

Le leader français du recyclage des déchets, Paprec, a annoncé mardi s'implanter dans cinq pays d'Europe centrale et orientale, en devenant actionnaire majoritaire de l'Autrichien Brantner Green Solutions, son plus important investissement depuis 2016.

Le groupe Paprec a conclu un accord au montant non communiqué pour acquérir une participation de 80% dans Brantner Green Solutions, l’activité de gestion des déchets du groupe autrichien familial Brantner fondé en 1936, ce qui lui permettra de s'implanter en Autriche, Roumanie, Slovaquie, République tchèque et Serbie.

Paprec s'appuiera sur l'expertise de Brantner Green Solutions, "acteur majeur de la gestion des déchets en Europe centrale et orientale" qui compte plus de 2.500 collaborateurs pour 320 millions d’euros de chiffre d’affaires, indique le communiqué. Avec son réseau de 65 sites et agences, Brantner Green Solutions revendique plus de 28.000 clients, collectivités, industriels et entreprises.

"Cette opération constitue une étape majeure dans l’histoire de Paprec", a déclaré son PDG Mathieu Petithuguenin, en évoquant l'"acquisition la plus importante depuis le rapprochement" en 2016 avec Coved, filiale gestion des déchets de la SAUR.

Le dirigeant deviendra président de la nouvelle entité Brantner Green Solutions, au côté de Bernd Brantner, qui en sera vice-président.

"Après avoir renforcé sa position en Suisse, puis en Europe du Sud avec l’Espagne et l’Italie", le groupe estime que cette opération lui fournira "une solide plateforme de croissance en Europe centrale et orientale", selon le communiqué.

Ce rapprochement, qui devrait être finalisé au cours du dernier trimestre 2026 et reste conditionné aux autorisations réglementaires requises, portera l'effectif global de Paprec à environ 26.000 collaborateurs répartis dans 15 pays.

Paprec, qui a réalisé en 2025 un chiffre d'affaires de 3,5 milliards d'euros, et vise le cap des 4,5 milliards pour 2026, avait annoncé en mars vouloir poursuivre son expansion à l'international pour y réaliser dès cette année un quart de son chiffre d'affaires.