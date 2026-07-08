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Un pétrolier de Chevron transportant du pétrole de la CPC aurait été touché par un drone en mer Noire, selon des sources du secteur
information fournie par Reuters 08/07/2026 à 11:16

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le pétrolier Yasa Polaris de Chevron CVX.N , utilisé pour les transports du Consortium du pipeline de la mer Caspienne, a été attaqué par un drone au large des côtes russes de la mer Noire, ont indiqué mercredi deux sources du secteur.

Chevron n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

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