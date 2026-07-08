(Actualisé avec contrats à terme sur indices, Meta, Travelers, Rivian, SpaceX, secteur du transport, précisions sur le secteur de l'énergie et sur Apple, cours en avant-Bourse)

Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 1,31% pour le Dow Jones .DJI , de 0,88% pour le Standard & Poor's-500 .SPX et de 1,22% pour le Nasdaq .IXIC :

* SECTEUR DE L'ÉNERGIE - Les cours du pétrole avancent de plus de 5% et devraient soutenir les actions du secteur de l'énergie, le président américain Donald Trump ayant jugé mercredi que le protocole d'accord signé en juin avec l'Iran était mort. Ces déclarations font suite à des nouvelles attaques américaines contre l'Iran.

Les géants pétroliers EXXON MOBIL XOM.N et CHEVRON

CVX.N progressent respectivement de 3% et 2,6%, tandis que CONOCOPHILLIPS COP.N , APA CORP APA.O et DEVON ENERGY DVN.N avancent de 2,3% à 2,9%.

Les prestataires de services pétroliers comme BAKER HUGHES

BKR.O , SLB SLB.N et HALLIBURTON HAL.N sont indiqués en hausse de 1% à 2,2%, tandis que les raffineurs tels que PHILLIPS 66 PSX.N , VALERO ENERGY VLO.N et MARATHON PETROLEUM MPC.N devraient prendre de 1% à 2%.

EXXON MOBIL XOM.N a par ailleurs déclaré mardi que ses résultats du deuxième trimestre pourraient afficher une hausse d'environ cinq milliards de dollars (4,38 milliards d'euros) par rapport au trimestre précédent, en raison de la flambée des cours du pétrole, ainsi que de l'amélioration des marges de raffinage de la société.

* SECTEUR DU TRANSPORT - La hausse des prix du pétrole devrait peser sur les actions des compagnies aériennes américaines, à l'instar de ce qui se passe sur les places boursières européennes.

En avant-Bourse, UNITED AIRLINES UAL.O chute de 4,2%, SOUTHWEST AIRLINES LUV.N de 3,3% et DELTA AIR LINES DAL.N de 3,2%.

Les croisiéristes comme CARNIVAL CCL.N , ROYAL CARIBBEAN

RCL.N et NORWEGIAN CRUISE LINE NCLH.N sont attendus en repli respectivement de 3,1%, 3,2% et 2,5%.

* APPLE AAPL.O prévoit de dépenser plus de 30 milliards de dollars dans le cadre d'un accord d'approvisionnement en puces conclu cette semaine avec BROADCOM AVGO.O , ce dernier devant par ailleurs agrandir une usine dans le Colorado, ont déclaré mercredi le géant américain de l'électronique et le fabricant de puces.

Broadcom recule de 0,7% en avant-Bourse, tandis que le fonds indiciel du secteur des puces iShares Semiconductor ETF SOXX.O abandonne 3%.

Par ailleurs, le Tribunal de l'UE, la deuxième plus haute juridiction européenne, a rejeté mercredi l'ensemble des recours introduits par Apple relatifs à sa désignation comme contrôleur d'accès pour le magasin d'applications App Store et le système d'exploitation iOS.

* SECTEUR DE L'IA - OpenAI lancera officiellement jeudi son modèle d'IA le plus performant en date, le GPT-5.6, après avoir reporté son lancement le mois dernier à la demande du gouvernement américain, dans un contexte d'inquiétudes croissantes en matière de sécurité nationale face à une éventuelle utilisation abusive de cette technologie.

* SPACEX SPCX.O - La société japonaise de transport lunaire ispace 9348.T a annoncé mercredi qu'elle allait lancer une nouvelle activité de fret lunaire à moindre coût en utilisant la fusée lourde Starship et l'atterrisseur lunaire développés par SpaceX, l'une des sociétés d'Elon Musk.

* WARNER BROS WBD.O , PARAMOUNT SKYDANCE PSKY.O - Le procureur général de l'Oregon va demander à un tribunal de suspendre pendant 60 jours l'offre d'acquisition de Warner Bros par Paramount, affirmant mardi que cette dernière avait dissimulé des documents relatifs à ses activités de lobbying.

* META META.O - L'autorité française de la concurrence a ordonné mercredi aux plateformes du groupe américain de reprendre les négociations avec les groupes de médias français concernant la rémunération des contenus publiés, à la suite d'une plainte déposée par ces derniers après l'échec des précédentes discussions, les laissant sans compensation depuis fin 2024.

* RIVIAN RIVN.O abandonne 4,5% en avant-Bourse, le constructeur de véhicules électriques ayant cédé mardi 75 millions d'actions à 15,50 dollars, soit une décote de 6% par rapport au dernier cours de clôture, dans le cadre d'une levée de fonds complémentaire de 1,2 milliard de dollars.

* TRAVELERS TRV.N - KBW abaisse sa recommandation sur la valeur de "surperformance" à "performance en ligne avec le marché".

(Rédigé par Diana Mandia, édité par Benoit Van Overstraeten)

|1|Pour l'agenda des résultats, double-cliquer sur RESF/US Pour les changements de recommandations, cliquer sur RCH/US |1|