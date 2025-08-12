Un pétrolier affrété par Chevron accoste au Venezuela pour charger du pétrole après l'obtention d'une nouvelle licence américaine

(Ajout de détails sur les navires au paragraphe 3-5) par Marianna Parraga et Arathy Somasekhar

Un pétrolier affrété par Chevron

CVX.N a accosté au terminal Jose de la compagnie nationale vénézuélienne PDVSA mardi, se positionnant pour être le premier à exporter du brutvers les États-Unis en vertu d'une nouvelle licence reçue par Chevron en juillet, selon les données de suivi de LSEG.

À la fin du mois dernier, le département du Trésor américain a autorisé Chevron à opérer à nouveau dans le pays sanctionné par l'OPEP, à exporter son pétrole et à effectuer des swaps avec PDVSA par le biais d'une licence restreinte interdisant tout paiement au gouvernement vénézuélien.

Chevron a suspendu le chargement de brut vénézuélien en avril, avant l'expiration de sa licence précédente le 27 mai.

Le pétrolier Canopus Voyager, battant pavillon des Bahamas, est arrivé dans les eaux vénézuéliennes la semaine dernière et chargera du brut lourd Hamaca, produit par une coentreprise entre Chevron et PDVSA.

Au moins cinq autres navires utilisés par Chevron pour transporter du brut vénézuélien vers les États-Unis se trouvaient près des eaux du pays sud-américain ou naviguaient vers celles-ci mardi, selon les données du LSEG.

Le MediterraneanVoyager se trouvait près du port de Bajo Grande, dans l'ouest du Venezuela, et attendait l'autorisation de charger du brut lourd Boscan, tandis que le Nave Cosmos, le Sea Jaguar, le Ionic Anax et le Nave Neutrino signalaient Aruba, un endroit populaire pour les transferts de brut vénézuélien de navire à navire, selon les données du LSEG.

Chevron n'a pas répondu aux questions concernant les pétroliers, déclarant qu'il menait ses activités dans le respect des lois et des cadres de sanctions.

PDVSA n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.