ASML : forte baisse attendue en Chine, les commandes au T3 dépassent les attentes

L'illustration montre le logo d'ASML

ASML, le plus grand fournisseur mondial d'équipements de fabrication de puces électroniques, a averti mercredi s'attendre à une baisse significative de la demande en provenance de Chine l'année prochaine, bien que ses commandes du troisième trimestre aient dépassé les attentes du marché.

Les commandes nettes du groupe néerlandais, l'indicateur le plus suivi du secteur, se sont élevées à 5,40 milliards d'euros au troisième trimestre 2025, contre une estimation consensuelle des analystes de 5,36 milliards d'euros, selon Visible Alpha.

"Nous ne nous attendons pas à ce que les ventes nettes totales de 2026 soient inférieures à celles de 2025 [...] En revanche, nous nous attendons à ce que la demande des clients chinois, et donc notre chiffre d'affaires net total en Chine en 2026, diminue de manière significative", a déclaré Christophe Fouquet, directeur général d'ASML, dans un communiqué.

Le groupe a déclaré qu'il communiquerait ses nouveaux objectifs en janvier.

(Toby Sterling et Nathan Vifflin, version française Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)