L'offre mondiale de pétrole devrait s'accroître en 2025 et 2026, selon l'AIE

L'offre mondiale de pétrole augmentera plus rapidement que prévu cette année et l'excédent pourrait s'accroître en 2026, à mesure que les membres de l'Opep+ et d'autres producteurs augmenteront leur production et que la demande restera faible, a prédit mardi l'Agence internationale de l'énergie (AIE).

L'offre augmentera de 3 millions de barils par jour en 2025, contre 2,7 millions de barils par jour initialement prévus, a indiqué l'organisation dans son rapport mensuel.

L'année prochaine, l'offre augmentera encore de 2,4 millions de barils par jour, a-t-elle ajouté.

L'Opep+, qui comprend l'Organisation des pays exportateurs de pétrole et ses alliés, injecte davantage de brut sur le marché après avoir décidé de lever certaines réductions de production plus rapidement que prévu.

Cette offre supplémentaire a suscité des craintes d'excédent et a pesé cette année sur les prix du pétrole.

L'offre augmente bien plus vite que la demande, selon l'AIE, qui a révisé à la baisse sa prévision de croissance de la demande mondiale cette année à 710.000 bpj, soit 30.000 bpj de moins que la précédente estimation, invoquant un contexte économique plus difficile.

"La consommation de pétrole restera modérée pendant le reste de l'année 2025 et en 2026, ce qui entraînera des gains annuels prévus d'environ 700.000 barils par jour pour les deux années", a déclaré l'AIE dans son rapport.

"C'est bien en deçà de la tendance historique, car un climat macroéconomique plus difficile et l'électrification des transports entraînent une forte décélération de la croissance de la consommation de pétrole", a-t-elle noté.

Les prévisions de demande de l'AIE se situent dans la partie inférieure de la fourchette du secteur, car l'organisation basée à Paris s'attend à une transition plus rapide vers les sources d'énergie renouvelables que certains autres prévisionnistes tels que l'Opep, qui à quant à elle maintenu lundi ses perspectives de demande pour cette année.

