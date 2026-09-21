Un obstacle levé pour la fusion entre Paramount et Warner ?

Paramount et Warner Bros Discovery flambent à Wall Street avec des gains respectifs de 4,46%, à 10,66 dollars, et 10,09%, à 30,61 dollars. Selon des informations du Wall Street Journal de ce week-end, les deux sociétés auraient avancé dans leur projet de rapprochement.

Selon le média américain, le procureur général de Californie et Paramount ont discuté d'une série de concessions potentielles dans le cadre de négociations avancées. Un montant de 1,5 milliard de dollars est évoqué pour investir dans la production audiovisuelle en Californie selon des sources proches du dossier.

Une coalition d'Etats, qui a engagé une procédure judiciaire pour bloquer la fusion de 81 milliards de dollars avec Warner Bros Discovery, et Paramount ont poursuivi leurs discussions tout au long du week-end afin de définir les contours d'un éventuel compromis.

Si un accord est trouvé, il pourrait permettre de lever un obstacle majeur à cette opération, qui réunirait notamment HBO, CBS, CNN, plusieurs plateformes de streaming et de grands studios de cinéma au sein d'un même ensemble.

De son côté, Bloomberg affirme que l'accord a été trouvé et devrait être annoncé plus tard dans la journée. Le média évoque "l'une des plus importantes fusions de l'histoire d'Hollywood". Bloomberg ajoute que des pénalités financières sont prévues dans cet accord si l'entreprise ne respecte pas sa promesse de distribuer 30 films par an dans les salles de cinéma. Les discussions auraient même porté sur une pénalité de 30 millions de dollars par film manquant pour atteindre cet objectif.

En outre, Bloomberg rappelle que si les conditions sont approuvées, elles permettraient à Paramount d'éviter de devoir verser à Warner Bros Discovery 7 millions de dollars par jour de retard dans le projet de fusion à partir du 1er octobre.