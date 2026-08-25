Un nouveau télescope de la Nasa va étudier l'énergie noire, la matière noire et les exoplanètes

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* Le télescope spatial "Nancy Grace Roman" devrait être lancé dimanche

* Le nouvel observatoire spatial phare de la Nasa succède à Webb et Hubble

* Roman offre une vue panoramique de l'espace et des vitesses de balayage élevées

par Will Dunham

La Nasa s'apprête à lancer son prochain observatoire spatial phare, que les scientifiques comptent utiliser pour élucider certains des plus grands mystères de l'univers, notamment l'énergie noire et la matière noire , tout en testant la gravité à très grande échelle et en recherchant des planètes au-delà de notre système solaire .

Le lancement du télescope spatial Nancy Grace Roman, un projet d’environ 4 milliards de dollars, est prévu dimanche au Centre spatial Kennedy de la Nasa, en Floride; l’observatoire sera mis en orbite à bord d’une fusée Falcon Heavy de SpaceX

SPCX.O . Ce lancement intervient neuf mois avant la date initialement prévue, selon les responsables de l’agence spatiale américaine.

Roman s’inscrit dans la lignée du télescope spatial Hubble , lancé en 1990, et du télescope spatial James Webb , lancé en 2021, et dispose de capacités permettant d’approfondir les connaissances acquises par ces observatoires pionniers, qui sont tous deux toujours en service.

La vue panoramique de l’espace offerte par ce nouveau télescope et sa rapidité d’observation permettent aux scientifiques d’étudier le cosmos comme jamais auparavant, grâce à des relevés à grand champ examinant sa structure, sa composition et son évolution.

L'ÉTRANGE, LE RARE ET L'INSOLITE

"La vaste portée de Roman nous permettra de découvrir l’étrange, le rare et l’inhabituel", a déclaré aux journalistes Julie McEnery, scientifique en chef du projet Roman au Goddard Space Flight Center de la Nasa, dans le Maryland.

"L’instrument principal de Roman allie des performances et une sensibilité exceptionnelles à la capacité d’observer rapidement et efficacement de vastes régions du ciel", a ajouté Mme McEnery.

L'observation principale du télescope durera plus d’un an, a précisé Mme McEnery.

"Ce relevé portera sur plus de deux milliards de galaxies et nous permettra d’étudier comment les structures de notre univers — les étoiles, les galaxies, les amas de galaxies — se sont formées et ont évolué. Nous mesurerons également comment notre univers s’est étendu au fil du temps. Ce sont là les clés qui nous permettront de percer les mystères de la nature fondamentale de la matière noire et de l’énergie noire, ainsi que de la structure même de l’univers", a déclaré Mme McEnery.

Le Big Bang, survenu il y a environ 13,8 milliards d’années, a donné naissance à l’univers, qui n’a cessé de s’étendre depuis lors. En 1998, les scientifiques ont révélé que cette expansion s’accélérait en réalité, une force invisible appelée "énergie noire" étant avancée comme cause hypothétique.

L’univers est composé de matière ordinaire — étoiles, planètes, gaz, poussière et tout ce qui nous est familier sur Terre — ainsi que de matière noire et d’énergie noire, dont la nature physique reste inconnue. La matière ordinaire représente peut-être 5 % de l’univers. La matière noire, dont on connaît l’existence grâce à ses influences gravitationnelles sur les galaxies et les étoiles, pourrait représenter environ 27 %. L’énergie noire pourrait représenter environ 68 %.

"Les questions clés sont les suivantes: l’énergie noire est-elle simplement une propriété de l’espace vide qui reste constante dans le temps, ou évolue-t-elle au fil du temps?", a déclaré à Reuters le cosmologiste Mustapha Ishak, de l’université du Texas à Dallas, membre de la collaboration scientifique de Roman.

"Les résultats récents issus de la collaboration DESI (Dark Energy Spectroscopic Instrument) fournissent des indices intrigants suggérant une évolution temporelle de l’énergie noire. L’accélération observée pourrait-elle plutôt indiquer que notre théorie de la gravité doit être modifiée aux plus grandes échelles? Répondre à ces questions est l’un des objectifs les plus importants de la cosmologie moderne", a déclaré Ishak.

LA THÉORIE D’EINSTEIN

En 1915, le physicien Albert Einstein a présenté sa théorie de la relativité générale expliquant la gravité, qui reste aujourd’hui encore fondamentale.

Roman cartographiera la manière dont les galaxies s’agrègent et dont la matière dévie la lumière par le biais d’un phénomène appelé "lentille gravitationnelle".

"Ces mesures nous permettent de vérifier si la théorie d’Einstein reste valable sur des milliards d’années-lumière ou si des modifications de la théorie de la gravité (theory) sont nécessaires", a déclaré Ishak. "C’est important car cela aborde l’une des questions les plus fondamentales de la physique: quelle loi régit l’univers à ses plus grandes échelles?"

À ce jour, plus de 6 350 exoplanètes — des planètes situées en dehors de notre système solaire — ont été découvertes, alors que les scientifiques recherchent des indices de vie potentielle au-delà de la Terre .

Roman mènera l’une des recherches les plus exhaustives jamais menées pour détecter des exoplanètes. Il devrait en découvrir des milliers de nouvelles et fournir le premier recensement statistique des systèmes planétaires similaires au nôtre. Il permettra également de mettre en œuvre une nouvelle technologie permettant d’observer directement certaines exoplanètes relativement proches.

Après son lancement et sa séparation de la fusée, le télescope se dirigera vers un point appelé "point de Lagrange 2", situé à environ un million de miles (1,6 million de km) de la Terre, soit environ quatre fois la distance qui nous sépare de la Lune. Webb se trouve également à cet emplacement orbital. Hubble est quant à lui en orbite terrestre basse.

La mission de Roman est prévue pour une durée de cinq ans, bien que la Nasa ait indiqué que le télescope pourrait disposer de suffisamment de carburant pour cinq années supplémentaires. L’administration du président américain Donald Trump a tenté, tant au cours de son premier que de son deuxième mandat, de réduire ou de supprimer le financement de Roman, mais le Congrès l’a maintenu.

Le télescope porte le nom de Nancy Grace Roman, première astronome en chef de la Nasa. Mme Roman est décédée en 2018 à l’âge de 93 ans.