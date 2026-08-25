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Allemagne: Le PIB au 2e trimestre dépasse les estimations, signalant un nouvel élan
information fournie par Reuters 25/08/2026 à 12:26
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Une chaîne de production de Continental à l'usine de Korbach

Une chaîne de production de Continental à l'usine de Korbach

Le produit intérieur brut (PIB) de ‌l'Allemagne a progressé plus que prévu au deuxième trimestre par rapport au précédent, ​montrent mardi les données définitives publiées par l'Office fédéral de la statistique, renforçant l'espoir d'un redressement prochain de la première économie d'Europe.

Au deuxième trimestre, le ​PIB a augmenté de 0,3%, par rapport au trimestre précédent, légèrement au-dessus de la première lecture et ​des attentes des économistes interrogés par ⁠Reuters (+0,2%).

La publication intervient après une amélioration plus marquée que prévu du moral ‌des investisseurs allemands la semaine dernière, des données plus solides qu'anticipé pour les exportations et la production industrielle au début du ​mois, ainsi que des ‌résultats trimestriels robustes pour les entreprises du pays.

"L'économie allemande ⁠maintient l'élan de croissance observé au début de l'année", déclare Ruth Brand, présidente de l'Office fédéral de la statistique.

La hausse des prix de l'énergie résultant de ⁠la guerre en ‌Iran a freiné la reprise tant attendue de l'économie allemande, ⁠amenant le gouvernement a abaisser en avril ses prévisions de croissance pour ‌2026 et 2027.

Comme sur les trois premiers mois de l'année, la ⁠croissance a principalement été tirée par les exportations, qui ⁠progressent de 2,0% en ‌glissement trimestriel.

"Les détails publiés aujourd'hui montrent que la reprise économique notable observée ​depuis la fin de l'année dernière est ‌principalement attribuable à une demande étrangère plus forte", commente Ralph Solveen, économiste chez Commerzbank.

"Même si un ​léger coup d'arrêt se profile au troisième trimestre en raison des prix élevés de l'énergie et de la sécheresse, les chiffres d'aujourd'hui suggèrent ⁠de légers risques à la hausse pour notre prévision selon laquelle l'économie allemande croîtra de 1% cette année", ajoute-t-il.

En rythme annuel, le PIB ressort en hausse de 1,0%, contre une première estimation tablant sur +0,9%, après +0,4% au premier trimestre.

(Rédigé par Coralie Lamarque et Augustin Turpin, avec Ludwig Burger et Maria Martinez, édité ​par Benoit Van Overstraeten)

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