Lego : le géant du jouet "plus fort que prévu" début 2026 (DG à l'AFP)

Un enfant escalade un Lego géant représentant le footballeur portugais Cristiano Ronaldo, fait de plus de 30.000 briques à Carlsbad (Etats-Unis), le 13 juin 2026 ( AFP / Patrick T. Fallon )

Lego, le numéro un mondial du jouet, a fait "plus fort que prévu" lors des six premiers mois de l'année avec un bénéfice en hausse de plus de 30%, s'est félicité le directeur-général de l'entreprise danoise dans un entretien à l'AFP, rendu public mardi à l'occasion de la publication de son rapport semestriel.

"La première moitié de l'année a été plus forte que prévue sur l'ensemble de nos activités", a déclaré Niels Christiansen, qui table sur une croissance à deux chiffres pour l'ensemble de l'année 2026,

L'entreprise familiale a ainsi enregistré un bénéfice net en hausse de 32% à 8,6 milliards de couronnes danoises (115 millions d'euros). Quant à son chiffre d'affaires, il a bondi de 26%, à taux de change constant, à 41,9 milliards de couronnes (5,6 milliards d'euros).

"Nous constatons un bénéfice supérieur à ce que nous anticipions au début de l'année", s'est réjoui M. Christiansen.

Toutefois, le groupe, dont le nom est une contraction de +Leg godt+ (joue bien, en danois), peine à convaincre les consommateurs chinois.

"Le marché chinois est simplement très difficile, les consommateurs sont un peu réticents à dépenser", a constaté le patron du groupe.

La part de matériaux renouvelables et recyclés achetés et utilisés pour fabriquer les fameuses briques en plastique a augmenté, a souligné Lego dans un communiqué, sans donner de chiffres exacts.

Ce choix ne s'est pas répercuté sur le prix des jouets.

De même, la flambée des prix du pétrole, composant essentiel du plastique, n'a pas affecté le prix des briques.

"Nous pouvons les gérer, cela ne détruit pas la rentabilité (...) notre croissance nous aide. Car lorsque vous grandissez plus vite, vous avez des opportunités de mieux utiliser vos usines, d'être plus productifs", a souligné M. Christiansen.

Et le fabricant entend poursuivre son offensive auprès des enfants et des adultes à la fois avec des kits maisons, comme les Lego Technic, Botanicals ou des franchises telles Harry Potter, Formula 1 ou la Coupe du Monde.

Le portefeuille du fabricant danois, dont le siège se trouve à Billund, dans la partie ouest du Danemark, compte actuellement 332 nouveaux produits.

Ils sont disponibles en ligne et dans les 1.106 magasins du groupe à travers 54 marchés.

Le groupe, qui n'est pas coté, a récemment sorti la brique intelligente (Lego Smart Brick), après sept ans de travail et 20 brevets. Connectée, elle anime toute construction dans laquelle elle est insérée.