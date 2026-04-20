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Un nouveau satellite militaire pour la Pologne : Airbus et Thales s'invitent dans le pré carré des Etats-Unis
information fournie par Boursorama avec Media Services 20/04/2026 à 16:59

Les deux poids-lourds européens de l'aérospatial ont conclu un accord de coopération industrielle avec le groupe polonais Radmor pour le développement d'un satellite géostationnaire destiné aux communications militaires. L'annonce intervient au coeur du ballet diplomatique entre Paris et Varsovie, client "traditionnel" du matériel américain en matière de défense.

(illustration) ( AFP / FREDERIC DIDES )

(illustration) ( AFP / FREDERIC DIDES )

En plein débat sur la dépendance des grands pays d'Europe aux technologies américaines , les géants européens Airbus et Thales ont annoncé développer avec le groupe polonais Radmor un satellite géostationnaire de télécommunications militaires destiné aux forces armées polonaises. L'accord a été officialisé lundi 20 avril à Gdansk en marge d'un déplacement du président Emmanuel Macron, en présence des ministres de la Défense française Catherine Vautrin et polonais Wladyslaw Kosiniak-Kamysz.

Dans un contexte de renforcement des investissements militaires en Europe, ce programme revêt une portée symbolique particulière, la Pologne étant traditionnellement très intégrée aux programmes et équipements de défense américains, notamment dans le domaine spatial et des communications militaires.

"Ce partenariat reflète ce pour quoi l'Europe est faite"

Le futur système spatial s'inscrit dans le cadre du plan européen Readiness 2030, lancé en 2025 par la Commission européenne pour renforcer les capacités de défense du continent. Il doit fournir aux forces polonaises des communications sécurisées, résilientes et protégées contre les cyberattaques et les brouillages, dans un contexte de retour des conflits de haute intensité et de militarisation croissante de l'espace.

"Ce partenariat reflète ce pour quoi l'Europe est faite: collaborer par-delà les frontières en faveur de l'innovation et de la compétitivité industrielle pour un monde plus sûr et connecté" , a déclaré Alain Fauré, directeur de Space Systems au sein d'Airbus Defence and Space, cité dans le communiqué.

Pour Hervé Derrey, PDG de Thales Alenia Space contrôlé à 67% par le français Thales et 33% par l'italien Leonardo, "ce projet de satellite géostationnaire incarnera les plus hauts standards de résilience, cybersécurité et antibrouillage, reflétant notre volonté de renforcer la souveraineté de défense de l'Europe". "Nous ouvrons un nouveau chapitre de la coopération spatiale européenne à une échelle qui permettra de fournir un système ultra fiable aux forces armées polonaises", a souligné Bartlomiej Zajac, patron de Radmor, entreprise polonaise spécialisée dans les systèmes de communication militaires sécurisées.

Radmor fait partie de WB Group, le plus grand groupe privé de défense en Pologne. La société a notamment multiplié son chiffre d'affaires par huit en cinq ans, grâce à du matériel militaire éprouvé sur le champ de bataille en Ukraine, dont les drones de reconnaissance FlyEye, et les petits drones kamikazes Warmate.

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1 commentaire

  • 17:11

    "Ce partenariat reflète ce pour quoi l'Europe est faite" et ces soi-disant leaders ont mis 50sns pour arriver à cette conclusion ? L'Europe est faite produire et acheter européen avant tout. Pas avec la Chine ni lesUSA

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