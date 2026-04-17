Sécurité nationale et dépendance au cloud américain : ces nombreux pays d'Europe exposés au spectre d'un "Kill Switch" de Washington

Une étude publiée par le think-tank Future of Technology Institute pointe la dépendance accrue d'une grande majorité de pays du bloc européen aux technologies américaines.

( AFP / RONNY HARTMANN )

Microsoft, Amazon, Google, Oracle.... Plus des trois quarts des pays européens ont recours à des services de cloud (informatique à distance) américains pour des fonctions essentielles à leur sécurité nationale, met en garde un rapport publié vendredi 17 avril, pointant les risques que fait peser cette dépendance numérique.

Cette analyse survient alors que les gouvernements européens redoutent de plus en plus que des services numériques, liés à la défense notamment, ne soient victimes d'un mécanisme coupant l'accès aux données et aux services à distance (appelé +kill switch+, en anglais) si les tensions avec l'administration Trump s'intensifient.

"La Russie de Poutine mène une guerre contre un pays européen en Ukraine (...) mais nous avons également un président américain qui a menacé le Danemark et le Groenland", a déclaré Tobias Bacherle, du groupe de réflexion Future of Technology Institute (FOTI), lors d'un échange avec des journalistes.

Selon les chercheurs, les systèmes de sécurité nationale de 23 des 28 pays étudiés (États-membres de l'UE et Royaume-Uni) "semblent reposer sur des technologies américaines".

Berlin, Londres et Varsovie en première ligne

Leur étude est basée sur des informations publiques provenant des sites internet des différents ministères de la Défense, des médias nationaux et des registres des marchés publics de l'UE et du Royaume-Uni, afin d'identifier les principaux contrats dans le cloud conclus avec des fournisseurs américains, notamment les géants Microsoft, Google, Amazon et Oracle.

Parmi les pays étudiés, 16 "courent un risque élevé face à un potentiel 'kill switch+ américain", relève le groupe de réflexion basé à Bruxelles, parmi lesquels l'Allemagne, la Pologne et la Grande-Bretagne — trois des principales puissances militaires en Europe. Un seul pays — l'Autriche, pays non-membre de l'Otan — a été classé comme présentant un risque atténué.

Les décisions de l'administration Trump envers l'Ukraine, un "signal d'alarme

Certains pays cherchent déjà à se tourner vers des solutions nationales ou européennes pour garantir leur souveraineté numérique, ce qui a poussé les entreprises américaines à proposer des services de cloud "souverain" qui, selon elles, échapperaient à l'emprise de Washington. Mais "cet étiquetage ne résout pas les problèmes de dépendance sous-jacents", a pointé le groupe, car ces services pourraient tout de même être soumis à la loi américaine qui permet d'exiger des entreprises qu'elles leur remettent des données stockées à l'étranger.

Ces entreprises pourraient également être contraintes de suspendre les mises à jour de maintenance et de sécurité en raison de sanctions américaines, selon les chercheurs. L'an dernier, les États-Unis ont privé l'Ukraine de certains services, notamment les images satellites fournies par la société américaine Maxar, après un échange tendu dans le bureau ovale entre les présidents Trump et Zelensky. Cette séquence a été "un véritable signal d'alarme", a estimé lors d'un entretien avec des médias Katja Bego, du groupe de réflexion britannique Chatham House.