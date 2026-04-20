Finances publiques: le gouvernement devrait annoncer mardi 6 milliards d'euros d'économies

Le ministre de l'Économie Roland Lescure (à droite) et le ministre des Comptes publics David Amiel, à Paris le 27 mars 2026 ( AFP / Ludovic MARIN )

Le gouvernement devrait annoncer mardi, lors d'une réunion du comité d'alerte des finances publiques, des mesures d'économies pouvant aller jusqu'à six milliards d'euros, alors que la guerre au Moyen-Orient pèse sur les finances publiques, ont indiqué à l'AFP des sources concordantes proches des discussions.

Selon ces sources, confirmant des informations du Monde, le gouvernement pourrait annoncer à cette occasion des mesures d'économies de 4 milliards d'euros sur les dépenses de l'Etat et 2 milliards sur la Sécurité sociale. "Ce serait six milliards, deux tiers pour les dépenses de l'Etat et un tiers pour les dépenses sociales", a indiqué à l'AFP l'une de ces sources.

Selon une autre source, le gouvernement "veut aller jusqu'à six milliards", mais ces chiffres ne seraient "pas consolidés". Les Echos, eux, citaient le chiffre de 4 milliards d'euros au total.

Ces mesures d'économies pourraient être des annulations ou gels de crédits touchant les ministères, même si certains seraient davantage épargnés. "On ne voit pas comment la Défense trinquerait", a indiqué l'une de ces sources.

Selon une source syndicale contactée par l'AFP, les mesures d'économies sur la Sécurité sociale "ne devraient pas toucher les assurés sociaux".

Face à l'envolée des prix de l'énergie, le gouvernement a légèrement diminué la semaine dernière sa prévision de croissance économique, à 0,9% en 2026 (contre 1% prévu avant), et revu en hausse sa prévision d'inflation, à 1,9% (contre 1,3% avant).

Il a à plusieurs reprises aussi souligné que la guerre au Moyen-Orient entraînait un "renchérissement significatif" de la charge de la dette, "aux alentours de 4 milliards" d'euros. Le ministre des Comptes publics David Amiel avait évoqué un surcoût de 3,6 milliards d'euros lié à la hausse des taux d'intérêt.

Il avait aussi prévenu que "toute dépense publique nouvelle qui pourrait être rendue nécessaire par la crise" énergétique entraînerait "une annulation d'une dépense qui était prévue, à l'euro près", pour "tenir (les) objectifs pour 2026".

Le comité d'alerte des Finances publiques réunira mardi matin à Bercy des parlementaires, représentants des élus locaux, de la Sécurité sociale et de l'Etat ou des syndicats, autour des ministres de l'Economie Roland Lescure, des Comptes publics David Amiel, du Travail Jean-Pierre Farandou, de la Santé Stéphanie Rist et de l'Aménagement du territoire Françoise Gatel.