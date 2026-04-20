Prêt de 90 milliards d'euros pour l'Ukraine : après des mois de paralysie, l'UE espère un déblocage imminent

L'enveloppe était jusque là est bloquée par le veto hongrois, d'un Viktor Orban depuis défait dans les urnes.

Volodymyr Zelensky, à Bruxelles, le 18 décembre 2025 ( AFP / JOHN THYS )

L'Union européenne espère débloquer un prêt de 90 milliards d'euros destiné à l'Ukraine, qui était jusqu'ici sous le coup d'un veto de la Hongrie, en lançant mercredi 22 avril la procédure finale pour sa mise en oeuvre, a-t-on appris lundi de sources diplomatiques. Chypre, qui assure la présidence semestrielle du Conseil de l'UE, a annoncé avoir inscrit à l'ordre du jour de la réunion des ambassadeurs des 27 mercredi, l'ultime mesure "nécessaire pour permettre le décaissement" de ce prêt.

Ce dernier a été décidé en décembre par les 27 mais son versement a ensuite été bloqué par le Premier ministre hongrois Viktor Orban, qui a subi mi-avril une défaite sans appel dans les urnes après 16 années au pouvoir.

Une fois obtenu le feu vert des 27, la présidence chypriote lancera une procédure écrite auprès des ambassadeurs avant une adoption finale. La procédure écrite permet l'adoption d'une décision, si aucun Etat ne s'y oppose au terme d'un délai fixé au préalable, ne dépassant pas généralement quelques heures. La présidence chypriote a indiqué avoir pris cette décision "à la lumière des derniers développements".

La remise en service d'un oléoduc dans la balance

Dimanche, Viktor Orban a confirmé sur X qu'il n'accepterait de lever son veto qu'à la condition que son pays puisse à nouveau recevoir du pétrole russe, via un oléoduc qui traverse l'Ukraine, endommagé en janvier par des frappes russes. Budapest accuse Kiev de trainer les pieds pour réparer cet oléduc, et a décidé de mettre son veto à ce prêt en faveur de l'Ukraine, tant que les livraisons ne seraient pas reprises.

"Une fois les livraisons de pétrole rétablies, nous ne ferons plus obstacle à l'approbation du prêt", a assuré M. Orban, affirmant avoir reçu, via Bruxelles, "l'indication que l'Ukraine était prête à rétablir les livraisons de pétrole via l'oléduc Droujba, dès lundi". Les autorités ukrainiennes n'ont toutefois pas confirmé cette "indication". Le prêt consenti par l'UE à l'Ukraine doit permettre à ce pays de financer sa guerre contre la Russie et d'assurer les dépenses de l'Etat pendant la période 2026-2027. L'UE a prévu de verser 45 milliards d'euros dès cette année, et la même somme en 2027.