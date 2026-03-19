Un nouveau bond des prix du pétrole éloigne les chances de voir la Fed réduire ses taux d'intérêt

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Howard Schneider

Un bond des prix du pétrole dans la nuit dans la foulée d'une réunion politique de la Réserve fédérale hawkish a encore réduit la fenêtre pour la réduction des taux d'intérêt demandée par le président Donald Trump et a augmenté les chances que son candidat à la tête de la banque centrale américaine puisse avoir besoin de resserrer les coûts d'emprunt au début de son mandat. L'escalade de la guerre américano-israélienne contre l'Iran , qui a conduit à cibler des champs pétroliers et gaziers, a poussé les prix de référence du pétrole brut au-dessus de 118 dollars le baril avant qu'ils ne retombent jeudi matin. Le prix moyen de l'essence aux États-Unis a atteint 3,88 dollars le gallon, soit une hausse d'environ 30 % par rapport au prix en vigueur avant le début de la campagne de bombardement conjointe américano-israélienne. Le changement soudain des perspectives géopolitiques a poussé les principales banques centrales à adopter une attitude prudente, et les décideurs de la Fed n'ont pas fait exception à la règle mercredi, puisqu'ils ont prévu une inflation plus élevée pour l'année qu'anticipé précédemment.

Alors que les nouvelles projections des décideurs de la banque centrale américaine prévoient toujours une seule baisse de taux d'un quart de point de pourcentage cette année, le Président de la Fed, Jerome Powell, a averti que toute projection à ce stade devrait être prise avec un "grain de sel" étant donné l'incertitude quant à la durée de la guerre, la hausse des prix du pétrole et les retombées mondiales en termes d'inflation et tout coup porté à la croissance lorsque les consommateurs modifient leurs habitudes de consommation ou réduisent leurs achats. Les investisseurs considèrent que les risques d'inflation sont primordiaux et que la banque centrale américaine sera probablement tenue à l'écart de toute modification des taux d'intérêt, ce qui porte un coup aux perspectives de Kevin Warsh, candidat à la direction de la Fed, annoncées dans des entretiens avec la presse et des articles de presse avant qu'il ne soit choisi pour remplacer Powell , selon lesquelles la banque centrale pourrait réduire les taux et compter sur l'augmentation de la productivité pour faire baisser l'inflation en toute sécurité.

Jeudi matin, les investisseurs plaçaient des chances à peu près égales d'environ 10 % sur une hausse des taux de la Fed par rapport à une baisse des taux d'ici la fin de l'année, bien que ce positionnement soit à nouveau en train de changer.