Un navire touché par un projectile dans le détroit d'Ormuz

Un navire a été touché par un projectile non identifié alors qu'il traversait le détroit d'Ormuz, a indiqué dimanche l'agence britannique de sécurité maritime (UKMTO).

Aucun détail concernant l'état de l'équipage, l'étendue des dégâts sur le navire, ou un éventuel impact environnemental n'est connu pour l'instant, dit l'UKMTO.

(Menna Alaa El-Din; version française Camille Raynaud)