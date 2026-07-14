Un navire de la compagnie Stolt-Nielsen a été attaqué mardi au large d'Oman, rapporte le Finansavisen

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de précisions aux paragraphes 2 et 3)

Le chimiquier Stolt Magnesium, appartenant à la compagnie maritime norvégienne Stolt-Nielsen ( SNI.OL ), a été attaqué mardi dans la mer d'Oman, au large des côtes d'Oman, a rapporté le quotidien économique Finansavisen, citant la compagnie.

Le navire a été touché par “l'explosion d'un objet externe non identifié”, provoquant un incendie dans la salle des machines, mais tous les passagers et membres d'équipage sont sains et saufs, a déclaré la compagnie à Finansavisen.

Stolt-Nielsen n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires.