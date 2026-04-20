Un navire-citerne arrive à l'installation de Golden Pass au Texas pour l'exportation inaugurale de GNL

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'un contexte, de détails et d'une citation à partir du deuxième paragraphe) par Curtis Williams

Un méthanier est arrivé à l'usine de Golden Pass au Texas pour collecter la première exportation de gaz super réfrigéré de l'usine, comme l'a confirmé la société lundi, après avoir finalement commencé sa production au début de cette année suite à des retards prolongés dans la construction.

Le méthanier Al Qaiyyah est arrivé à Golden Pass lundi, selon les données de LSEG. Le navire appartient à QatarEnergy, qui détient une participation de 70 % dans l'usine de GNL du Texas. La major pétrolière Exxon XOM.N détient les 30 % restants du capital du projet.

Le projet Golden Pass a connu des retards et des dépassements de coûts depuis le début de la construction en 2019, y compris la faillite de son entrepreneur principal initial. Il a déclaré le 30 mars qu'il avait produit son premier GNL.

"Golden Pass est impatient d'expédier sa première cargaison, apportant l'énergie du Texas pour alimenter le monde", a déclaré la société dans un communiqué.

Reuters avait précédemment annoncé que la première cargaison serait envoyée en Italie.

Lundi, Golden Pass devait traiter 400 millions de pieds cubes de gaz, bien en deçà de sa capacité de 800 mcf/d, à partir du premier de ses trois trains d'exportation, selon les données de LSEG. Les deux autres trains, ou usines de traitement, sont encore en construction.

Le train 1 a une capacité de 6 millions de tonnes de GNL par an. Sur la base de la participation au capital, QatarEnergy recevra un peu plus de 4 millions de tonnes par an et Exxon un peu moins de 2 millions de tonnes par an, comme Exxon l'a indiqué précédemment.

Le méthanier HL Sea Eagle, affrété par Exxon, se trouvait dans le golfe du Mexique lundi, les données de suivi des navires de LSEG montrant qu'il se dirigeait vers Golden Pass, signe qu'il pourrait charger la deuxième cargaison en provenance de l'installation.