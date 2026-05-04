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Un navire battant pavillon américain appartenant à une filiale de Maersk traverse le détroit d'Ormuz sous escorte militaire américaine
information fournie par Reuters 04/05/2026 à 23:46

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute: Alliance Fairfax fait partie du Programme américain de sécurité maritime au paragraphe 5) par Lisa Baertlein et Jonathan Saul

Maersk MAERSKb.CO a déclaré que l'Alliance Fairfax, un transporteur de véhicules battant pavillon américain et exploité par sa filiale Farrell Lines, a quitté le golfe via le détroit d'Ormuz lundi, escorté par des moyens militaires américains.

Les forces américaines contribuent activement aux efforts visant à rétablir le trafic maritime commercial dans le détroit d'Ormuz, a déclaré lundi le Commandement central américain (Centcom) sur le réseau social X.

Environ 20 % du pétrole mondial transitait par ce goulet d'étranglement maritime vital avant sa fermeture quasi totale à la suite de la guerre menée par les États-Unis et Israël contre l'Iran.

“Dans un premier temps, deux navires marchands battant pavillon américain ont réussi à transiter par le détroit d’Ormuz”, a déclaré le Centcom lundi sur X, ajoutant que des destroyers lance-missiles de la marine américaine opèrent dans le Golfe dans le cadre d’une directive baptisée “Project Freedom”.

L'Alliance Fairfax fait partie du Programme de sécurité maritime des États-Unis, qui octroie des subventions financières à des dizaines de navires commerciaux privés battant pavillon américain qui garantissent le transport des forces armées américaines en cas de guerre ou d'urgence nationale.

Maersk a déclaré que le transit de l’Alliance Fairfax s’était déroulé sans incident et que tous les membres d’équipage étaient sains et saufs.

Maersk a racheté Farrell Lines, une société basée en Virginie, en 2007, a précisé l'opérateur américain de transporteurs de véhicules.

L'Alliance Fairfax faisait partie des centaines de navires bloqués dans le golfe suite à la fermeture quasi totale du détroit d'Ormuz début mars.

Au moins un autre navire battant pavillon américain se trouve toujours dans la région du Golfe.

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3 commentaires

  • 00:15

    En sous-titre ça semble être un appel aux autres à venir faire de même pour leurs propres bateaux non ?

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