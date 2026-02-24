"Un mois de janvier record pour les ETF en EMEA" (Invesco)

(AOF) - Le mois de janvier a connu un début exceptionnel pour les ETF dans la région EMEA, avec 54,7 milliards de dollars d’actifs nets nouveaux, le total mensuel le plus élevé jamais enregistré, portant les actifs sous gestion à un nouveau sommet de 3,38 billions de dollars. "S’il est habituel de voir des flux entrants en début d’année, ce mois‑ci s’est distingué non seulement par son ampleur, mais aussi par les évolutions marquées du positionnement des investisseurs selon les classes d’actifs", explique Invesco dans sa note "European ETF Snapshot : un mois record pour démarrer la nouvelle année"

Les ETF actions ont de nouveau dominé l'activité, attirant 43,1 MdsUSD alors que les investisseurs prenaient davantage de risque, principalement via des expositions hors États‑Unis. Les actions mondiales "core" ont collecté 9,4 MdsUSD, mais leur part dans la demande actions totale a reculé, les flux s'orientant davantage vers les marchés émergents et l'Europe.

Cette rotation suggère que les investisseurs poursuivent leur diversification hors actifs américains, dans un contexte de dollar affaibli et d'incertitudes géopolitiques. Les actions américaines sont restées en territoire positif, l'intérêt se concentrant sur les stratégies S&P 500 équipondérées car les investisseurs recherchent un équilibre factoriel plus large.

Les ETF obligataires ont atteint 13,2 MdsUSD, une fois de plus sous l'impulsion de la forte demande de solutions de gestion de la trésorerie. Ces stratégies ont représenté 2,2 MdsUSD de flux entrants en janvier, renforçant la tendance observée tout au long de l'année 2025, car les investisseurs cherchent des alternatives à plus haut rendement et à plus faible volatilité.

Les expositions aux marchés émergents et aux obligations d'Etat mondiales ont également contribué de manière significative à la demande en titres obligataires.