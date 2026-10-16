Un ministre indonésien de haut rang s'interroge sur le fait que MSCI n'ait pas abordé l'avertissement de déclassement lors de la réunion de Bangkok

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Le ministre indonésien chargé des affaires économiques, Airlangga Hartarto, a déclaré vendredi qu'un « grand point d'interrogation » subsistait quant à la raison pour laquelle MSCI n'avait pas abordé la question du déclassement du pays au statut « autonome » lors de la réunion qui s'est tenue cette semaine à Bangkok.

Il a fait cette remarque à la veille d'une réunion des plus hauts responsables du pays, notamment le ministre des Finances, le gouverneur de la banque centrale et d'autres responsables concernés, afin de discuter de l'annonce de MSCI.