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Un méthanier arrive à l'installation texane de Golden Pass pour la première exportation de GNL, selon les données
information fournie par Reuters 20/04/2026 à 19:36

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Un méthanier est arrivé à l'installation de Golden Pass au Texas pour collecter la première exportation de gaz super réfrigéré, selon les données de suivi des navires de LSEG.

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