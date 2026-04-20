Un méthanier arrive à l'installation texane de Golden Pass pour la première exportation de GNL, selon les données

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Un méthanier est arrivé à l'installation de Golden Pass au Texas pour collecter la première exportation de gaz super réfrigéré, selon les données de suivi des navires de LSEG.