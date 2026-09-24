Un membre du gouvernement luxembourgeois rejoint le conseil de SES

L'opérateur de satellites SES fait part de la nomination de Michel Scholer, secrétaire général du gouvernement luxembourgeois et chef de cabinet du Premier ministre, à son conseil d'administration, avec prise d'effet immédiate.

Cette nomination s'inscrit dans le cadre de la planification de la succession au sein du conseil d'administration de SES et de son engagement continu à examiner et à renforcer régulièrement la composition de celui-ci en y intégrant des expertises diversifiées et des expériences sectorielles variées.

Avant d'occuper ses fonctions actuelles au sein du gouvernement luxembourgeois, Michel Scholer a été conseiller principal auprès du FMI ainsi qu'au ministère des Finances du Luxembourg. Sa candidature au conseil d'administration de SES a été proposée par le gouvernement du Grand-Duché.

Par ailleurs, le conseil d'administration a approuvé le versement d'un acompte sur dividende de 0,25 EUR par action A (0,10 EUR par action B), qui sera versé aux actionnaires le 15 octobre, conformément à l'engagement de SES en matière de rémunération de ses actionnaires.

L'acompte sur dividende qui sera versé le mois prochain sera suivi, sous réserve des résultats financiers et de l'approbation des actionnaires, du versement d'un dividende final d'au moins 0,25 EUR par action A (0,10 EUR par action B) en mai 2027.