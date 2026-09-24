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Le marché automobile européen continue de s'électrifier
information fournie par Boursorama avec AFP 24/09/2026 à 08:35
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( AFP / SEBASTIEN BOZON )

( AFP / SEBASTIEN BOZON )

Les ventes de voitures neuves ont augmenté de 5,3% dans l'Union européenne sur les huit premiers mois de 2026 et l'électrique continue de progresser, selon l'Association des constructeurs européens d'automobiles (ACEA) jeudi.

Malgré la hausse des prix de l'énergie et les incertitudes géopolitiques, plus de 7,5 millions de voitures neuves ont été immatriculées entre début janvier et fin août, une hausse de 5,3% par rapport à la même période en 2025, indique l'ACEA dans un communiqué de presse.

Les véhicules électrifiés (électriques, hybrides et hybrides rechargeables) représentent plus des deux tiers des ventes (68%) et les voitures 100% électriques représentent désormais 21,7% du marché (contre 15,8% l'année dernière).

Environ 1,64 million de véhicules électriques ont été immatriculés dans l'UE entre janvier et août 2026, soit une hausse de 44,9%.

Trois marchés, représentant ensemble les deux tiers des immatriculations de voitures 100% électriques, enregistrent les plus fortes croissances : la France (+74,2%), l'Allemagne (+53,1%) et le Danemark (+40,9%).

Les voitures hybrides non rechargeables restent les plus vendues: elles représentaient 36,6% du marché européen fin août, avec 2,7 millions d'immatriculations.

Les voitures hybrides rechargeables représentent désormais 10% des immatriculations, contre 8,8% sur la même période en 2025.

Les immatriculations de voitures à moteur thermique continuent de reculer (-18,6% à fin août) et ne représentent plus que 21,7% du marché (1,6 million), contre 28% l'an dernier. La France enregistre le recul le plus marqué (-35,8%).

Le marché français dans son ensemble progresse légèrement, avec 1,1 million de voitures neuves immatriculées entre janvier et août (+3%).

Le groupe Volkswagen reste leader du marché européen (25,9% de part de marché), devant Stellantis (15,9%) et Renault Group (10,4%).

Les constructeurs enregistrant les plus fortes croissances sont les chinois Leapmotor (+426,8%), Chery (+251%) et BYD (+163%), ainsi que le groupe américain Tesla (+65,9%).

Plusieurs marques traditionnelles reculent en revanche, comme Alfa Romeo (-23,9%), Ford (-17,7%), Hyundai (-12,7%) ou Dacia (-9,8%).

Le marché avait terminé le premier semestre sur une bonne note, avec un bond des immatriculations de voitures neuves de 13,6% sur un an en juin.

Automobile / Equipementiers

1 commentaire

  • 08:46

    Encore faudra t'il pouvoir charger son VE cet hivers'il fait tres froid. Souvent il n'y a ni vent ni soleil. Il n'est pas certain que tout le monde aura de l'electricité en permanence (barrages au plus bas, Flamaville 3 à l'arrêt, pas beaucoup de thermique disponible), de plus en plus de PAC et de VE

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