Un membre du Congrès américain exige que Starbucks ferme ses premiers magasins situés dans la région chinoise du Xinjiang

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(Ajout d'un commentaire du ministère chinois des Affaires étrangères aux paragraphes 7 et 8)

Un législateur américain a appelé la chaîne Starbucks SBUX.O à fermer ses premiers établissements situés dans la région chinoise du Xinjiang, qualifiant de “décision moralement indéfendable” le fait de mener des activités commerciales dans une région où les Ouïghours sont victimes de répression.

La Chine rejette les accusations généralisées d'abus à l'encontre des Ouïghours, une minorité ethnique majoritairement musulmane, affirmant que ses politiques dans cette région de l'extrême ouest visent à lutter contre le terrorisme, le séparatisme et l'extrémisme religieux.

Starbucks a ouvert cette semaine ses deux premiers cafés à Urumqi, la capitale du Xinjiang, dont l’un au Grand Bazar du centre-ville et un second à l’aéroport international.

John Moolenaar, président de la commission spéciale sur la Chine de la Chambre des représentants, a appelé Starbucks à “faire immédiatement marche arrière et à fermer ses cafés”.

“Il s’agit d’une décision choquante et moralement indéfendable de la part d’une entreprise qui se targue d’assumer sa responsabilité sociale”, a-t-il déclaré dans un communiqué publié jeudi.

“Il n’y a aucune raison valable pour qu’une entreprise américaine exerce ses activités dans une région où le PCC (Parti communiste chinois) a emprisonné plus d’un million d’Ouïghours et les prive de leur foi, de leur langue et de leur culture.”

Répondant à une demande de commentaire, le ministère chinois des Affaires étrangères a déclaré que les allégations américaines de répression dans la région étaient des “mensonges éhontés” et que le Xinjiang bénéficiait d’une “société stable, d’une croissance économique, d’une unité raciale et d’une harmonie religieuse”.

La Chine offrirait davantage d’opportunités d’investissement aux entreprises étrangères, a ajouté le ministère.

Starbucks n’a pas répondu aux demandes de commentaires. La Chine est actuellement en pleine semaine de vacances à l’occasion de la fête nationale.

Sur la plateforme WeChat officielle de l’entreprise cette semaine, la directrice générale pour la Chine, Liu Wenjuan, a déclaré que celle-ci continuerait à investir au Xinjiang.

Les photos des magasins publiées sur la plateforme montraient le logo de Starbucks en anglais et en chinois. Aucune image ne montrait clairement de panneaux en langue ouïghoure. L’ouïghour s’écrit dans une écriture dérivée de l’alphabet arabe et est censé bénéficier d’une parité officielle au Xinjiang.

En avril 2026, Starbucks a finalisé la constitution de sa coentreprise en Chine en faisant entrer un investisseur stratégique, Boyu Capital, comme actionnaire à hauteur de 60 %. La coentreprise exploite environ 8 000 points de vente en Chine.