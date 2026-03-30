Un médicament de Connect Biopharma contre l'eczéma s'avère prometteur lors d'un essai clinique de phase avancée en Chine

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Le médicament expérimental de Connect Biopharma CNTB.O pour traiter l'eczéma a montré une efficacité rapide et durable dans une étude de phase avancée en Chine, les patients conservant de forts bénéfices de nettoyage de la peau pendant un an, a déclaré le développeur du médicament lundi.

Les actions de la société ont augmenté de près de 9 % avant la mise sur le marché.

* Le médicament expérimental, rademikibart, a aidé environ 87 % des patients atteints de dermatite atopique modérée à sévère, également appelée eczéma, à obtenir une disparition quasi complète de la peau après 52 semaines.

* Plus de 96 % des patients ont vu la gravité de leur maladie diminuer d'au moins 75 %, tandis qu'environ 85 % ont atteint une réduction de 90 %, selon un score standard utilisé par les médecins pour mesurer l'eczéma.

* L'étude a porté sur 259 patients adultes et adolescents en Chine qui ont d'abord reçu soit le médicament administré toutes les deux semaines, soit un placebo pendant une phase de 16 semaines, avant que tous les patients ne passent au médicament.

* Le médicament a agi rapidement et les bénéfices observés après les quatre premiers mois ont été maintenus pendant une année complète de traitement, a déclaré la société.

* L'innocuité était similaire à celle du placebo au cours des quatre premiers mois, avec de faibles taux d'inflammation oculaire, un effet secondaire courant d'autres médicaments contre l'eczéma.

* La société a déclaré avoir testé rademikibart sur plus de 1 500 patients dans le cadre d'études, sans qu'aucun problème de sécurité majeur ne soit lié au médicament.

* Elle a indiqué que son partenaire chinois, Simcere Pharmaceutical, cherche à faire approuver le médicament dans le pays, tandis que Connect continue à l'étudier pour l'asthme et les maladies pulmonaires.