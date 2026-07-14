Un législateur américain se demande si le directeur général de Paramount fait pression sur CBS pour que la chaîne diffuse du contenu favorable à Trump

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Aucun commentaire de la part de Paramount, pas de réaction immédiate de la part de CBS; plus de détails aux paragraphes 3 à 12) par David Shepardson

Le principal représentant démocrate de la commission judiciaire de la Chambre des représentants a demandé mardi à David Ellison, directeur général de Paramount PSKY.O , si lui-même ou sa société exerçaient des pressions sur CBS News pour que la chaîne diffuse des contenus souhaités par le président Donald Trump. Le député Jamie Raskin, qui devrait prendre la présidence de la commission l’année prochaine si les démocrates remportent la majorité à la Chambre en novembre, a déclaré dans une lettre adressée à David Ellison: “Votre entreprise semble s’entendre avec l’administration Trump pour restreindre l’indépendance des médias, promouvoir la censure politique et idéologique, et étouffer la dissidence.” La lettre faisait état de préoccupations concernant l’indépendance éditoriale de CBS après le licenciement du journaliste de 60 Minutes Scott Pelley et affirmait que la rédactrice en chef de CBS, Bari Weiss, lui avait demandé de faire “paraître plus violents” les manifestants anti-ICE.

En mai , Raskin et le député Frank Pallone avaient demandé à Ellison si lui-même ou la société avait proposé de modifier la couverture médiatique de CNN concernant Trump en échange de l’approbation d’uneacquisition de Warner Bros Discovery d’une valeur de 110 milliards de dollars WBD.O . Paramount a refusé de commenter. CBS n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

“Il est évident que vous avez toujours soutenu le président Trump chez CBS et que Bari Weiss est sur le point de faire de même chez CNN, si l’acquisition est approuvée,” a écrit Raskin.

Lundi, la Californie et onze autres États ont intenté une action en justice pour bloquer l’acquisition de Warner Bros Discovery par Paramount. En novembre, Raskin et Pallone ont déclaré que Paramount “faisait obstruction au contrôle du Congrès” après avoir demandé des documents liés à l’autorisation accordée par la Commission fédérale des communications (FCC) concernant la fusion de Skydance avec la société mère de CBS News, d’un montant de 8,4 milliards de dollars.

Trump a exercé une pression intense sur la Commission fédérale des communications pour qu’elle s’en prenne aux entreprises médiatiques au sujet de programmes ou de contenus d’actualité qu’il juge injustes.

Peu avant l’approbation de l’accord, Paramount a versé l’année dernière 16 millions de dollars pour régler le procès intenté par Trump contre CBS concernant le montage d’une interview diffusée dans “60 Minutes” avec l’ancienne vice-présidente Kamala Harris, l’adversaire démocrate de Trump en 2024.

Skydance s’est également engagée à garantir l’impartialité des programmes d’information et de divertissement de CBS News, à recruter un médiateur pour une durée minimale de deux ans chargé d’examiner les plaintes, et à mettre fin aux programmes en faveur de la diversité.